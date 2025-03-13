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公職赴陸交流揭露 陸委會：立法院應報管制名單

中央社／ 台北13日電

總統賴清德今天表示，應落實中央及地方各級公職人員赴對岸交流揭露制度。陸委會表示，立法院應呈報涉及機敏文件管制人員名單，不過立法院從未執行過，有名單才有揭露意義。

大陸委員會（陸委會）13日召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

賴總統13日在國安高層會議會後記者會上提到，「應落實中央及地方各級公職人員赴中國交流的揭露制度，從行政官員到民意代表，從立法委員到村里長，皆應將交流資訊公開化、透明化，以向國民負責」。

梁文傑回應，目前台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸條例）對於五院涉及機敏文件人員有赴陸管制要求，監察院、考試院都有報給管制人員名單，包括公務人員、幕僚等；不過立法院從來沒有報給相關名單。

梁文傑提到，將與立法院做協調，這是目前兩岸條例規定，不過立法院沒有加以執行；地方縣市議員不在赴陸管制範圍內，這涉及修法，只有這些漏洞都補起來後，所謂的揭露才有意義。

賴總統表示，「相關機關要提高國人赴中國旅遊風險意識，持續加強公眾溝通，並落實各種登錄制度，以減少赴中國旅行的可能意外及風險」、「113年元旦迄今，陸委會接獲通報之國人赴中失聯、遭留置、盤查或關押者合計71人」。

梁文傑表示，去年元旦迄今，赴陸失聯、遭留置、盤查或關押者合計71人，包括失聯6人、被關押52人、被盤查13人，實際黑數狀況恐更嚴重。目前持續追蹤案件中，由於個案涉及隱私，不便對外說明。

梁文傑坦言，「國人赴陸港澳動態登錄」系統使用率低。他說，民眾不太喜歡被政府掌握出境去處，所以不管怎麼樣地宣傳，使用率一直不高；目前由於宣傳費用被立法院刪除，接下來要再加強宣傳也很困難。

梁文傑 立法院 陸委會

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