綠憂兩岸教育交流淪統戰 學者：執政黨應對青年有信心

總統府因應兩岸交流對台灣社會統戰滲透威脅提出多項策略，要求學術、教育交流案審查應「去政治化」，亦請教育部會同陸委會等機關，深化學生對中國大陸的識讀教育以及兩岸交流應有認知。學界認為，台灣學子經過民主薰陶有望回頭影響大陸青年，若政府總是以畏懼、約束的眼光看待交流未免太消極，執政黨應該對台灣年輕人有信心。

世新大學客座教授李功勤談到，站在學術界立場，一定鼓勵兩岸進行正向學術交流，交流過程則須兼顧主權和安全，也相信台灣的大專校院都有很高的意識和分寸，但現在的社會、政治氛圍對交流有著過分畏懼，事實上從兩蔣時代開始對陸必稱同胞，是站在同理立場，對其推銷台灣的訴求和理念，也嘗試以文化正統深入人心。

李功勤指出，「但我們把自己愈做愈小。」想把近年兩岸關係累積的不快都加倍奉還，但以此便無法再區分何謂中共政府和大陸人民，加上近期又大力推動去中化，也會讓海外僑胞對台灣政府喪失信心。

李功勤談到，交流就是把最好的一面呈現給對方，學生去對岸交流，也能類比為是對陸的統戰。台灣青年經過民主薰陶、具國際觀、多元創造力，都有望影響陸方青年，「執政黨應該對台灣的年輕人有信心。」而青年世代減輕彼此的敵意，兩岸才能創造更多和平機會，若政府總是以畏懼、約束、防範的眼光看待交流，則未免太消極。

東吳大學前校長劉源俊則表示，教育部需超然於政治，不能成為政治的附庸或工具，回歸教育基本法中的中立原則；再者，大學法第一條也指出，大學的宗旨除研究學術、培育人才外，還有一項為促進國家發展，但政府始終認為大學應「配合」國家，是曲解了大學法的宗旨。政府應該採納大學的意見，而非屢屢對大學下政治指導，「既沒格，也沒權。」

對此，教育部則回應，將會同陸委會及經濟部持續推動中國大陸識讀課程或研習，並透過經費補助或行政協助，強化師生兩岸關係與政府兩岸政策的正確認知、強化學生風險意識與國安意識。

教育部也說，又現行12年國教課綱已有識讀中國課程內容規範，於社會科、全民國防教育領域均有認識中共政經發展及兩岸情勢等內容，陸委會也持續舉辦大學生營隊與補助各大學開設兩岸關係與中國大陸識讀課程，提醒學生赴陸發展風險。