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禁止統戰背景人士來台 陸委會：超出交流不允許

中央社／ 台北13日電

總統賴清德今天表示，應該嚴禁統戰背景人士來台與在台從事統戰性質活動。陸委會指出，歡迎來台宗教、文化交流，超出交流範圍、在台有串聯行為則不被允許。

大陸委員會（陸委會）13日召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

梁文傑表示，在目前審查陸籍人士來台的過程中，經常會遇到來台從事宗教、文化交流的申請案，來訪團隊穿插具備統戰背景人士、官員，規劃在台完成交流活動後，還要到幾個宮廟走訪，有串聯行為。

梁文傑強調，這樣的串聯行為超出了宗教、文化交流界線，對於這樣的申請案會採取較為謹慎態度，除了在台宗教交流或是文化表演外，不希望在台有組織、串聯等行程與作為，這會是審查過程中較為關注的地方。

梁文傑提到，歡迎對岸智庫學者來台學術交流，尤其是政治或兩岸關係領域學者；不過這樣的交流還是有底線的，不能在台公然呼籲「武力統一台灣」，這是一貫的原則。

賴總統13日於國安高層會議會後記者會上提到，「中國人士申請來台定居，應確實依照我國法律放棄中國戶籍與護照，不能兼具雙重身分」、「有關香港及澳門人士申請來台定居、居留等相關制度，將增列長期居留規定，以符合實際需要」。

梁文傑坦言，要求對岸人士放棄護照恐有實務上難度，因為中國大陸民眾持有護照比率偏低，倘若其本身沒有護照，為了申請來台定居，又要其上繳護照，這將構成實務處理上的困難。

梁文傑直言，關於港澳人士增列長期居留、拉長居留時間等相關規定尚在跨部會討論中，目前規定港澳人士在台居留1年可以申請在台定居；不過觀察到一些現象為，部分人士申請在台定居後，實際上沒有在台居住，所以需要增加條件確認是不是有留在台灣的真意。

梁文傑強調，目前細節尚在跨單位研擬、確認中，已經在台居留或是申請中的港澳人士可以放心，台灣政府一定會有相應的配套措施。

梁文傑 統戰 護照

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