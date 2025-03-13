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藍白怒批！賴總統恢復軍法審判 綠反嗆：難道他國也戒嚴？

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
賴清德總統今天在國安高層會議會後舉行記者會，將全面檢討修正軍事審判法，恢復軍事審判制度讓軍法官站回第一線與檢調共同處理現役軍人軍事犯罪之刑事案件。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統今天在國安高層會議會後舉行記者會，將全面檢討修正軍事審判法，恢復軍事審判制度讓軍法官站回第一線與檢調共同處理現役軍人軍事犯罪之刑事案件。記者潘俊宏／攝影

賴清德總統今天宣布因應兩岸情勢，將恢復軍事審判制度，引發在野黨批評。民進黨北市黨部執行長「焦糖」陳嘉行指出，賴所指是涉犯叛亂、利敵等軍事犯罪刑事案件才會由軍事法庭審理，一般刑案仍屬一般法院，國際上許多民主國家皆是如此，反嗆藍白「難道他們也在搞戒嚴嗎？」

陳嘉行指出，賴總統說全面檢討修正「軍事審判法」，恢復軍事審判制度，讓軍法官回到第一線，與檢調司法機關共同協力，處理現役軍人涉犯叛亂、利敵、洩密、廢弛職務、抗命等軍事犯罪刑事案件，換句話說，軍人犯的「一般刑事案件仍然由一般法院審理」，觸犯上述陸海空軍刑法才回到軍事法庭審理。

陳嘉行表示，國際上主要國家如加拿大、英國、美國、韓國都是如此，平時或戰時都有軍事審判制度「難道藍白兩黨也認為這些民主國家是在搞戒嚴嗎？」否則現在面對中共對國軍的滲透和間諜行動，該如何法辦，更諷刺，「問支持武統侵略台灣的政客，問了也是白問。」

司法 賴清德 軍人 陳嘉行

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