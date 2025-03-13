藍白怒批！賴總統恢復軍法審判 綠反嗆：難道他國也戒嚴？

賴清德總統今天宣布因應兩岸情勢，將恢復軍事審判制度，引發在野黨批評。民進黨北市黨部執行長「焦糖」陳嘉行指出，賴所指是涉犯叛亂、利敵等軍事犯罪刑事案件才會由軍事法庭審理，一般刑案仍屬一般法院，國際上許多民主國家皆是如此，反嗆藍白「難道他們也在搞戒嚴嗎？」

陳嘉行指出，賴總統說全面檢討修正「軍事審判法」，恢復軍事審判制度，讓軍法官回到第一線，與檢調司法機關共同協力，處理現役軍人涉犯叛亂、利敵、洩密、廢弛職務、抗命等軍事犯罪刑事案件，換句話說，軍人犯的「一般刑事案件仍然由一般法院審理」，觸犯上述陸海空軍刑法才回到軍事法庭審理。

陳嘉行表示，國際上主要國家如加拿大、英國、美國、韓國都是如此，平時或戰時都有軍事審判制度「難道藍白兩黨也認為這些民主國家是在搞戒嚴嗎？」否則現在面對中共對國軍的滲透和間諜行動，該如何法辦，更諷刺，「問支持武統侵略台灣的政客，問了也是白問。」