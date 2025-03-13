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赴陸旅遊落實登錄制 觀光署：督請旅行業者提醒

中央社／ 台北13日電
圖為桃園機場旅客示意圖。圖／中央社
圖為桃園機場旅客示意圖。圖／中央社

總統賴清德今天召開國安高層會議，提到相關機關要提高國人赴中國旅遊風險意識，落實各種登錄制度。交通部觀光署表示，將配合陸委會督請旅行業者協助提醒赴中國旅遊的民眾留意。

賴總統今天召開國安高層會議後說，應落實中央及地方各級公職人員赴中國交流的揭露制度，從行政官員到民意代表，從立法委員到村里長，將交流資訊公開化、透明化，且應嚴格限制具有統戰背景中國人士來台，禁止中國人士來台進行具統戰性質活動；鑑於赴中國旅行的風險愈來愈高，相關機關要提高國人赴中國旅遊風險意識，持續加強公眾溝通，並落實各種登錄制度。

交通部觀光署說，針對國人赴中國旅遊風險，觀光署將配合大陸委員會所發布旅遊警示及相關樣態等資訊，督請旅行業者協助提醒赴中國旅遊的國人留意，避免發生人身安全遭受侵害。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽向媒體表示，兩岸的關係會更緊繃，對於台灣出境到中國大陸旅行的旅客要採取登錄制度，不知實施的強度如何，會不會造成每年數百萬在中國大陸旅行經商就學的台灣同胞困擾。

李奇嶽說，政府對於來台交流的中國大陸人士審查應該也會趨於更嚴格，台灣各級團體與中國大陸的民間交流也會受到兩岸氛圍緊繃的影響，可能會有心理負擔而沒辦法正常交流，進而影響到開放台灣旅行社組團赴中國大陸的禁團令解禁更困難，中國大陸旅客來台觀光開放更是遙遙無期。

觀光署

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