軍事審判遏制共諜滲透？國防部：有幫助 但仍應重教育宣導

賴清德總統宣布將恢復軍事審判制度，國防部法律司長沈世偉中將指出，陸海空軍刑法所規定的抗命、暴行犯上應該都會納入軍事審判的範圍，他認為恢復軍審，對於部隊的紀律及偵辦國安案件應該都有幫助。不過沈世偉也坦言，很難說恢復了軍法審判就一定能有效阻止共諜滲透案，但他認為應該會有幫助。

沈世偉表示，針對未來恢復軍法制度，規畫軍事審判案件將限於「陸海空軍刑法」第二編有關之軍事犯罪，例如違反效忠國家職責罪章等，才受軍事審判；軍人若觸犯一般犯罪案件，規畫仍由司法機關辦理。

沈世偉說，對於十多年來移由司法機關偵審的案件沒有批評，同時對於外界質疑由司法機關偵辦國安案件的量刑是否有過輕、窒礙之處等，他也強調外界各有看法，軍方沒有特別評論。

媒體也追問，面對恢復一年期義務役之後的部隊管理壓力，恢復軍法審判是否可有助於幹部加強對部隊、役男控管的強制力？沈世偉表示，未來規畫軍法審判的案件範圍中，包含陸海空軍刑法第二編各章所列之罪，譬如抗命、暴行犯上等攸關部隊實物管理運作等等，國防部希望能夠把它納到軍事審判的範圍。不過對於官兵的教育或是其他的管理手段，國防部都會同步規畫完整配套。

沈世偉說，國防部始終在檢討平戰轉換機制，軍法人員如果平常都不接觸案件，一旦戰時啟動軍法審判「恐怕對人權的侵害更大」；未來回復軍事審判制度後，至少要杜絕多數社會大眾的疑慮。他認為恢復軍審制度後，對於部隊的紀律、國安案件，應該都會有幫助。

然而媒體也關切，恢復軍事審判制度後，如何能否杜絕、降低軍中共諜滲透案件的頻率？沈世偉說，如何減少不應該發生的犯罪案件，應該是要在教育、部隊運作上去儘量做好的宣導及預防，當然恢復軍法制度對於軍隊建制中的人、機關、文化或整體運作等方面，查辦的速度或審判的考量等應該會有一些不同，他坦言，很難說如今恢復了軍法審判就一定能有效阻止相關案件，但他認為應該會有幫助。

對於是否恢復軍事監獄及軍事看守所，沈世偉說，處理做法很多，軍方也有腹案，不過還要與其他機關溝通，究竟有何選項目前還沒有最後結論。