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賴總統拋17項國安策略 教部：續推對陸識讀教育、強化國安意識

中央社／ 台北13日電
教育部。圖／聯合報系資料照片
教育部。圖／聯合報系資料照片

總統賴清德今天召開國安高層會議，提出17項因應策略。教育部稍晚表示，將在現行課綱下，持續推動兩岸關係與中國識讀課程，強化師生的風險與國安意識。

賴總統今天召開「凝聚反併吞共識，因應中國統戰滲透」國安高層會議，針對台灣當前面對的5大國安及統戰威脅，提出17項因應策略。其中一項策略是讓教育部會同相關機關，全面深化青年學子對中國的識讀教育，並廣泛宣傳國內就業創業機制，讓青年學子對國家願景更有信心。

教育部今天稍晚回應中央社指出，現行108課綱（十二年國教課綱）內已有相關「識讀中國」的課程內容規範。包括社會領域（歷史、地理、公民）及全民國防教育領域，都有認識中共政經發展及兩岸情勢等相關內容。

近年人才外流的議題，受到社會各界關注。教育部將協助大陸委員會，持續舉辦大學生營隊與補助各大學開設兩岸關係與中國大陸識讀課程，提醒台灣青年學生赴中發展的風險。

教育部表示，將會同陸委會、經濟部等相關部會，持續推動相關課程或研習，並透過相關經費補助或行政協助，加強師生對兩岸關係與政府兩岸政策的正確認知，以強化台灣青年學生的風險意識、國安意識。

教育部長鄭英耀上任後，先是於全國大專校院校長會議宣布，禁止國內大學與隸屬於中國統戰部的3所大學交流；後續又將中國工業和信息化部主管的「國防七子」7所大學，也一同列入禁止交流名單。

108課綱 國安 教育部 賴清德 青年

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