文化部提醒影藝工作者 避免被利用為統戰工具

總統賴清德今天召開國安高層會議，指示應強化影藝從業人員在中國發展的輔導管理。文化部表示，將依「兩岸人民關係條例」等規定配合工作，提醒影藝工作者避免被利用成統戰工具。

以「凝聚反併吞共識，因應中國統戰滲透」為題，說明台灣當前所面對的5大國安及統戰威脅及17項因應策略。其中在因應中國藉兩岸交流對台灣社會統戰滲透之威脅方面，賴總統認為應強化影藝從業人員在中國發展的輔導與管理。

賴總統指出，主管機關應提供影藝人員在中國發展之言行注意事項，並明確涉及危害國家尊嚴相關言行之查處範圍，以避免中國施壓影藝人員表態或作出危害國家尊嚴之言行。

文化部今天傍晚也做出回應，強調台灣民主自由的土壤，提供了所有影藝、創作者最廣闊的發展空間，但是言論自由的保障，仍然應以不危害國家尊嚴與社會安全為前提，不應在擁有自由的同時，卻回頭傷害這片孕育他的土地。

文化部表示，將依「兩岸人民關係條例」等規定配合有關單位進行相關工作，包含提供影藝人員在中國發展注意事項及有關法令資訊，提醒所有影藝工作者避免被利用成為統戰工具。