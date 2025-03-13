批賴清德言行不一 洪秀柱：憲政認知錯亂？回復戒嚴？

賴清德總統今召開國安會議後提出包括恢復軍事審判等因應策略。國民黨前主席洪秀柱表示，賴政府幾近準戒嚴狀態，再次暴露其對中華民國憲政根基與兩岸關係的混亂態度。記得賴總統曾在選舉期間說過「中華民國憲法是災難」，當選又說要「維護憲政，深化民主」。哪一句是賴總統的真心話？

洪秀柱透過臉書質疑，賴政府如何定位與中國大陸的關係？是回到戒嚴時期敵對、內戰動員的戰爭狀態，還是走李登輝前期任內的理性對話，抑或馬英九所倡導的和平交流？

洪秀柱說，歷史告訴大家，和平溝通與務實交流才是確保台灣安全、維護憲政體制的民主正道。然而，賴政府如今卻以對抗姿態切割大陸，違背中華民國憲法所訂的原則，是否曾考慮到有可能使台灣陷入兩岸緊張危機？

洪秀柱表示，賴清德選舉時利用「中華民國憲法是災難」吸引選票，當選後又打著維護憲政的旗號，這種言行反覆、邏輯矛盾的做法，暴露了其政治操弄的本質。台灣需要一個堅定、始終如一的政府，而非左右搖擺、口是心非的政客。

洪秀柱說，在當前國際與兩岸局勢高度敏感的時刻，必須堅守中華民國憲法的精神，維護台灣的民主與自由。賴政府必須正視並回答這兩個關鍵問題，讓台灣民眾看清他的真實立場與政策方向。只有堅守原則、保持透明一致的執政態度，台灣才能穩健前行，捍衛大家共同的國家安全與民主未來。