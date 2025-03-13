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將查台灣藝人轉發央視圖卡 陸委會：有時懲罰就是支持

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
陸委會13日坦承，兩岸條例33-1對於「合作行為」的規範不明確。（記者廖士鋒／攝影）
陸委會13日坦承，兩岸條例33-1對於「合作行為」的規範不明確。（記者廖士鋒／攝影）

日前中共外長王毅在記者會上對台強硬表態稱是「中國台灣省」，隨後官媒央視製發一張「台灣必歸」圖卡，遭多位台灣藝人轉發，陸委會稱將依照兩岸條例進行查處，而陸委會13日則坦承，法律上對於「合作行為」的確有不明確之處，但同時也強調政府認為台灣要處罰，藝人才有拒絕的空間，「有時候懲罰的規定並不一定是懲罰，而是支持」。

陸委會副主委兼發言人梁文傑13日下午主持記者會時，指出政府之所以會把這一次的事件特別提出要查處，主要是因為事件的性質比較特殊，是在王毅開完記者會之後就立刻（宣傳），如果不是有人在背後做串聯，應該不會有這樣的效果。

他表示，政府認為這樣的串聯形態，就符合了與對岸中共黨政軍的「合作行為」，具體的部分還在深入研究。他補充指，類似的事情其實發生了很多次，「很多藝人在那邊是身不由己」，但是也有藝人跟陸委會反映，台灣如果沒有相應的規定，對面就會認為說「你就應該做」，「台灣既然沒有處罰，你又不做，就表示你的心態有問題」。所以「除非台灣這邊有處罰，我們在那邊的藝人才有拒絕的空間跟理由」，這個政府會走的方向。具體做法跟規定，會跟相關部會一起研究。

根據兩岸條例第33-1條，台灣地區人民非經許可不得與大陸地區黨務、軍事、行政、具政治性機關（構）、團體或涉及對台政治工作、影響國家安全或利益之機關（構）、團體為任何形式之合作行為。

本報記者詢問，「兩岸條例」33-1條規定中的「合作行為」有沒有比較具體的說法？而「政治性內容」又如何界定？陸委會目前已經掌握到什麼樣的證據？

對此梁文傑回應指出，「合作行為」或者是等等，確實「會有一些不確定的地方」，但是在法律裡面其實不可避免的會留下一些不確定的法律概念。因為社會的發展非常迅速，法律沒有辦法說把所有的事情都定義的那麼明確、那麼細，特別是在國家安全這一塊領域。他指出，「我承認關於『合作行為』這個部分是有一些不確定性，但是我們會儘量弄到在可確定的地方儘量確定」。

本報記者還詢問，政府認為台灣要處罰，藝人才有拒絕的空間，但是會不會讓藝人在兩邊的壓力會更大，變成說每件事情就會被逼的必須一定要表態，到時候變成兩邊都很難生存？

梁文傑則回應指，藝人在大陸討生活不易，但是也不是所有藝人都會配合對方，包括這一次的他們的操作，也不是所有藝人都回應，「所以我相信只要我們台灣政府這邊有一些措施，是可以避免讓他們面臨不得不配合的狀況」。他最後強調，「這是政府要給他們做一個支持的，有時候懲罰的規定並不一定是懲罰，而是支持」。

賴清德總統也已於13日下午宣告將強化影藝從業人員在大陸發展的「輔導與管理」。表示「主管機關應提供影藝人員在中國發展之言行應注意事項，並明確涉及危害國家尊嚴相關言行之查處範圍，以避免中國施壓我影藝人員表態或作出危害國家尊嚴之言行」。

兩岸條例 法律 陸委會

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