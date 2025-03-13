賴清德突襲恢復軍審 翁曉玲批：為罷免再打抗中保台牌

賴清德總統將恢復軍審，引發各界譁然，國民黨立委翁曉玲表示，她早在去年質詢就提醒國防部培養軍法官重要性，如今突然恢復恐難以因應，且此舉與民進黨過去主張不同，賴根本想藉此強化大罷免量能，再打抗中保台牌，這也凸顯國民黨新會期拚民生，賴忙著拚軍審。

陸配「亞亞在台灣」因鼓吹武統論、現退役軍人遭中共滲透等情事頻傳，賴清德總統今天11時召開國安高層會議，他在會後發表敞廳談話表示，為了因應中國對國軍的滲透及間諜活動之威脅，全面檢討修正「軍事審判法」，恢復軍事審判制度。

翁曉玲指出「新會期藍綠重點大不同」，國民黨拚民生法案，賴清德拚軍事審判；國民黨拚還民一萬，賴清德拚售台積電；國民黨拚以和為貴 ，賴清德拚兩岸敵對。台灣人不怕中共統戰滲透，就怕賴政府淪為警總，逼迫全民簽名具結「我不是匪諜」，「清德宗好大，台灣人好怕！」

翁曉玲提到，她早在去年就質詢國防部，提醒「養兵千日、用在一時」，平常不培養軍法官，導致人才出現空窗期，如今賴清德突然想恢復軍審制度，恐怕難以因應情況。她認為，恢復不是不能討論，但不用一來就是全部案件移回軍法審判，可以先看哪些案件交由軍事法庭審理，或怎麼跟一般法院合作，分攤案件，這是可以討論的方向。

翁曉玲批評，民進黨政府此舉不只是想在兩岸議題上藉此警告現役軍人，更想把影響力擴大到非現役軍人，甚至未來會不會在其他法律上也規範或恫嚇一般民眾？以滲透統戰、國家忠誠為名，做一連串強化管制人民的作為，更與民進黨過去「廢除軍審」的主張不同。