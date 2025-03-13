賴清德轉彎恢復軍事審判 許宇甄：歷史照盡政客噁心嘴臉

賴清德總統今天宣布，在因應中國對國軍的滲透及間諜活動之威脅方面，將全面檢討修正「軍事審判法」，恢復軍事審判制度。國民黨立委許宇甄表示，賴清德可能忘記2019年曾反對立法院長韓國瑜恢復軍事審判，讓她不禁感嘆，「歷史是一面照妖鏡，照盡政客噁心嘴臉。」

許宇甄表示，賴清德為了減輕行政院長卓榮泰9個月內，五度提出覆議，五戰全敗的政治壓力，召開國安會議宣布恢復軍事審判制度，賴清德可能忘了自己在2019年4月曾經反對韓國瑜提議恢復軍事審判制度，歷史是一面照妖鏡，照盡政客噁心嘴臉，為了自己的利益可以背棄自己過去的主張，這就是民進黨、這就是賴清德。

許宇甄說，2013年社會輿論要求立法院修法讓軍事審判回歸普通司法體系，朝野為了回應社會期待，各自提出修法主張，完成三讀；但是國防部最高軍事法院、北部地方軍事法院卻針對修正通過的「軍事審判法」聲請釋憲，時任律師顧立雄還斥責國防部，不許軍法復辟！如今卻要國防部長顧立雄恢復軍事審判，難道賴政府打算學南韓總統尹錫悅搞戒嚴，因此要先讓軍法復辟？

許宇甄指出，2023年4月，國防部曾經做過一份「國軍恢復軍審法之可行性評估報告」，結論是「未來若社會各界對於恢復軍事審判制度以凝聚共識，國防部即推動修法工作，朝向平時現役軍人犯罪仍由軍法官辦理軍法偵審業務而努力。」請問賴清德、卓榮泰、顧立雄，宣布恢復軍事審判前有先凝聚社會共識嗎？還是這只是民進黨催動大罷免的政治手段之一？

許宇甄批評，民進黨為了大罷免已經無所不用其極，先是作弊提前開跑連署，再由民進黨立院黨團總召柯建銘帶頭杯葛立法院預算審議，製造衝突，現在進入民進黨下鄉宣講、行政院長當小弟四處串場，壓軸大戲則是讓賴清德鼓吹新麥卡錫主義，利用恢復軍事審判名義，加大國人對紅色的恐懼，下一部是不是要恢復刑法100條？難道台灣距離戒嚴只差一步？

許宇甄也質疑，2024年1月才剛恢復義務役期為1年，賴清德突然宣布恢復軍事審判，要如何確保役男安心服役，保障其應有權利；如何避免部隊陋習再現，減少家長疑慮，如果因部隊陋習而一時糊塗而受軍法審判，軍法審判過程較不透明，如果因此而被判重刑或極刑，家長會放心讓自己的小孩去當兵嗎？ 恢復軍事審判不是不能討論，只是現在是恢復軍事審判的必要時機嗎？還是只是賴清德用來宣傳大罷免的政治工具？