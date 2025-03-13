不准公務員領陸居住證 陸委會：跟法律有沒有規定無關

政府近期強力要求公務員具結沒有大陸身分證、居住證的內容，除了大陸身分證明顯違法外，居住證的部分並沒有法律依據，陸委會13日則對此表示，不准公務員領陸居住證，跟法律有沒有規定無關。至於是否會要求具結沒有其他地區的居留證見如綠卡、楓葉卡等？陸委會則強調，其他國家和中共的狀況「是不能夠相比的」。

陸委會13日下午發布新聞稿指出，兩岸條例2004年修訂時即明訂「兩岸單一戶籍制度」，中共近年來刻意破壞該制度，是對我方法律之嚴重挑釁，更是刻意破壞台海現狀，製造兩岸人員交流失序狀態，已嚴重影響台灣社會安定。政府當前針對現職軍公教人員申領中共有關身分證件的清查作業，「完全肇因於中共破壞現狀，政府必須積極挺身因應之職責與作為」。

據統計，自2014年至2023年底止，因具備兩岸雙重身分遭政府註銷台灣戶籍者計676人，惟均無現職軍公教人員，陸委會指政府有責任積極「補偏救弊」，及時遏阻及預防違法任職態樣案例繼續發生。陸委會表示，持有中共相關身分證件，係以積極行動向中共政權宣誓效忠，除已不具備現有法律要求之任用資格外，亦已違背忠誠義務，將斲喪人民對公職人員提供公共服務之高度信賴。

另針對「居住證」部分，陸委會指出，「居住證」係中共漠視我國主權，矮化台灣並將我國國民視為其公民，營造對台行使管轄權，扭曲國人對國家認同、混淆兩岸人民身分之「灰色作戰」。即使現行法律沒有禁止規範，政府基於政策要求，絕不允許現職軍公教人員配合中共對台統戰作為，申領中共居住證，軍公教人員有配合國家政策之義務。

陸委會強調，政府各用人機關(構)、學校針對人事任用資格以及法律明文禁止事項採用「具結」方式進行清查，屬於政府內部人事管理權限，既不違反法律保留原則，亦無侵害學術自由、校園自治之疑慮。當事人如拒絕配合本次專案清查具結，政府不會作為懲處依據。本次專案清查以軍公教核心人員為優先對象，後續陸委會將會同有關機關就公務機關(構)、學校及公營事業、公設財團法人等所屬人員，共同研商建置常態化、制度化之人事管理機制，以全面落實法律規範。

針對大陸居住證議題，陸委會副主委梁文傑13日下午於記者會上表示，因為並沒有法律的規定，所以當事人如果拒絕配合清查具結，並不會作為懲處的依據。本報記者詢問，政府一方面強調居住證的清查沒有法律的規定，但是新聞稿又提到該政策「不違反法律保留原則」，是否有矛盾？

對此梁文傑回應指出，不准軍公教擁有對岸的居住證，這是政府的政策，「就像我們也規定軍公教人員的公用手機不得有TikTok、微信、DeepSeek，都是一樣的，是根據政府一體的原則，中央政府做了決定，軍公教人員就要遵守政策，這跟法律有沒有規定沒有關係」。他補充說，如果有法律規定，它就是有強制性的，但是這個純粹只是軍公教人員和政府作為一個一體性的原則。

至於陸委會是否也建議要求各級的公務員同樣也必須要做具結，不得具有其他外國或其他地區的相關居留證件如綠卡、楓葉卡等？梁文傑則表示，「今天總統也講，中共是所謂的境外敵對勢力，符合我們反滲透法境外敵對勢力規定的，目前也只有中共，所以談到其他國家，我覺得和中共的狀況是不能夠相比的」。

而梁文傑也提到，公務員領有大陸相關證件的情況，最後的狀況我們如果有統計出來，會跟大家報告。此外，梁文傑也在記者會上指出，政府剛剛撤銷了台灣通緝犯林金成的戶籍與台灣身份，最近主管機關撤銷台灣身份的已經超過10個人。

此外，陸委會另一位副主委沈有忠12日接受央廣專訪時，呼籲擁有大陸居住證的公務員主動放棄；若不放棄，一旦日後修法納管，可能要承擔風險。沈有忠表示，簽署具結代表與台灣2300萬人民站在一起，代表不會被分化，選擇跟國人在一起。