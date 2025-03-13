軍審制度將恢復 近3年法院年均收軍事案約300件

總統賴清德今天指出，因應中國對國軍滲透及間諜活動威脅，未來將恢復軍事審判制度。司法院表示，根據統計，近3年高院、地院新收軍事案件，每年合計約300餘件。

賴總統今天召開國安高層會議，會後發表談話表示將全面檢討修正軍事審判法，恢復軍事審判制度，處理現役軍人涉犯叛亂、利敵、洩密、廢弛職務、抗命等軍事犯罪的刑事案件。未來現役軍人觸犯陸海空軍刑法之軍事犯罪案例，將交由軍事法院審理。

司法院下午指出，軍事審判法非司法院主管法規，是否恢復軍事審判為立法政策的問題，司法院尊重主管機關的職權。

陸軍下士洪仲丘於民國102年在軍中遭虐死舉國譁然，立法院同年8月間三讀通過「軍事審判法部分條文修正案」，把承平時期的軍人犯罪，改由普通法院審理，各法院即成立軍事專業法庭，並於各法院網站公布專庭法官名單。

另外，國家安全法第19條規定於民國112年12月1日施行後，司法院隨後發布修正相關辦法，明定「國安軍事專業案件」所涵括違反國家安全法在內的案件類型，各地方法院、高等法院及其分院應成立專業法庭或專股辦理，並要求各法院落實施行。

根據司法院統計，民國111年高等法院新收軍事案件共57件，約占所有案件的0.30%，地方法院新收軍事案件243件，占0.12%；112年高等法院新收軍事案件53件，占0.26%，地方法院新收273件，占0.12%；113年高等法院新收軍事案件52件，占0.23%，地方法院新收309件，占0.13%。