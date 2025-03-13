賴清德稱陸是境外敵對勢力 楊瓊瓔：勿為大罷免賭上台灣前途

賴清德總統今在國安高層會議後舉行記者會，指中國是「我國定義的境外敵對勢力」，並提出一系列重大政策。國民黨立委楊瓊瓔表示，賴總統不僅摒棄過去承諾主張的「兩岸合作交流」，還更力催兩岸敵意的油門，不禁讓人擔憂，執政黨是否是為了在朝野大罷免的政治分歧上加大力度，而恣意賭上國家前途未來？

楊瓊瓔表示，賴總統競選時的兩岸政見，當時被認為是要延續前總統蔡英文的兩岸路線，賴總統後來也不斷重申，主張兩岸要「以對話取代對抗，交流取代圍堵，進行合作」，還說「可先從重啟雙邊觀光旅遊，以及學位生來臺就學開始，一起追求和平共榮。」

楊瓊瓔說，賴總統就職才不到一年，今天的重大宣示，是否打臉了蔡英文跟過去的自己？而過去大家熟知的美、中、台關係理論，無不尋求一定的模糊空間與平衡，來追求和平最大可能，就像美中現在經濟等層面都對抗，卻也要辦兩國元首互訪的「川習會」，甚至生日會，因為大家都知道，對話及交流才能減少誤判，減少誤判才能進而降低戰爭風險。

她質問賴總統是否有和美方或其他區域夥伴充分溝通？是否完整評估戰爭風險與國際情勢？她也認為對於中國大陸的文攻武嚇手段，政府要有應對措施，但大動作由總統宣布「敵對勢力」、又一口氣拋出十多項未經時間凝聚共識的重大政策改變，真的是對台灣最好的做法嗎？

楊瓊瓔表示，美、中都以各自國家利益為至上，台灣要在兩強間堅韌生存、不淪為棋子，靠的不是暴衝的棋手，而是堅實國防、靈活的外交策略，謀定而後動。而賴總統提出的政策涵蓋軍審軍法、加強管理軍人及公務員、港澳人士，甚至連宗教和演藝人員赴中都要納管等，這麼多重大爭議與浩繁的政策，提出前都不用與民意溝通、都不用透過公聽會、民調、政策研究來凝聚朝野共識嗎？

楊瓊瓔質疑，賴總統之所以急著這時提出範圍超廣的重大法案，是否和民進黨推動「大罷免」宣講有關？因為這些政策都涉及修法，最後一定會送到立法院審議及表決，立法院本是民代為民發聲容納多元的場域，可以預見這些法案一送進來，一定會造成更嚴重的政治分歧，還是這才是政府真正在意的事？

楊瓊瓔強調，自己生在台灣，長在台灣，以台中為家，一輩子都打算為這塊土地貢獻己力，如有任何對台灣的不利，她自己會第一個站出來捍衛，也支持健全台灣的防衛機制，但總統今天對兩岸路線跟政策的近乎獨斷，是否真的符合和平、穩定發展的國家有利策略？

楊瓊瓔表示，賴總統今演說也說「在社會中種下不和的種子，讓我們忙於內部矛盾，而忽略來自外部的真正威脅」，這句話也原封還給執政黨，如果總統的大動作，真的只是為了在大罷免的國內政治分歧上為綠營添柴火，那就是恣意賭上國家未來，絕非國民之福，期盼政府對自己的政策能有完整的說明，更也要考量到國際情勢，做出真正對台灣有益的決策。