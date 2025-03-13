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賴清德轉彎恢復軍法 馬文君：台灣進入戰爭更近了？

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
立委馬文君表示，支持恢復軍事審判，但賴清德總統的昨日今非，難道代表戰爭馬上要爆發？圖／引自立法委員馬文君臉書
立委馬文君表示，支持恢復軍事審判，但賴清德總統的昨日今非，難道代表戰爭馬上要爆發？圖／引自立法委員馬文君臉書

賴清德總統宣示，將推動修法恢復軍事審判。對此，長期待在立院外交國防委員會的國民黨立委馬文君說，支持恢復軍審，但當初賴清德總統堅持承平時期不可有軍事審判，2019年還抨擊支持恢復軍審的韓國瑜，如今看法大轉彎，是否認為馬上就要爆發戰爭了？

馬文君在臉書表示：

我一向支持軍事審判，因為沒有軍法，很難帶兵。

但民進黨可不是這樣說的，包括現在要恢復軍事審判的國防部長顧立雄，曾說絕不允許軍法復辟，賴總統在2019年，也曾反對韓國瑜恢復軍審的主張，說韓國瑜「太監穿西裝」說，是引喻失當，忠誠、使命，與榮譽感更重要。

然後，當年賴清德那段談話的重點是，雖然平時不適用軍法，但「戰時就適用軍法」。

所以，為什麼2019年不需要恢復軍法，如今卻需要部分恢復軍法？台灣進入戰爭的時間，又更近了嗎？

賴清德 馬文君

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