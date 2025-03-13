批賴清德極盡挑釁能事 趙少康：展現他性格缺陷「獨裁又鴨霸」

賴清德總統今召開國安會議後提出5項國安威脅、17項因應策略。中廣前董事長趙少康批評，賴清德極盡挑釁能事，又展現他的性格缺陷，自卑沒自信而虛張聲勢；賴清德不顧台灣安全與民主，獨裁又鴨霸，越來越像他們反對的蔣中正，距離戒嚴只差一步。

趙少康指出，美國川普政府把全世界搞得天翻地覆，台灣更是被鎖定針對，施壓國防預算要提高到GDP10%，還要把台積電掏空。因應台美情勢險惡，本來以為賴清德開緊急國安會議是為台灣找出路，結果擺爛任憑美國予取予求，反而痛斥藝人向大陸表忠，只會在內部找敵人，這就是我們的總統。

趙少康說，賴清德在國安會議後的發言跟12點指示，包括要恢復軍法查軍人利敵、洩密等，還要對中國人士來台做風險管理等等，都是衝著中國大陸，極盡挑釁能事，又展現他的性格缺陷，因為自卑沒自信而虛張聲勢，不能被人「看衰小」。

趙少康批評，賴清德不顧台灣安全與民主，獨裁又鴨霸，越來越像他們反對的蔣中正，距離戒嚴只差一步。除了因為賴清德的個性擇惡固執，更是想藉由刺激老共，期待激起他們不理性的言行，替民進黨發動的「大罷免」添柴火。

他也批評，不抗中保台民進黨就不會執政，即使要犧牲他們前輩辛苦為台灣掙來的自由民主，即使把台海安全放在砧板上，賴清德也在所不惜。