赴陸落實登錄揭露制度 觀光業者痛批成「炮灰」：乾脆宣布戒嚴

賴清德總統今召開國安高層會議，會後發表談話表示，中國大陸對台灣的融合發展策略，採取的各種手段已是我國滲透法所定義的「境外敵對勢力」；觀光業者表示，政府把業者綁在「抗中保台」列車上，推出去當炮灰很不公平，若要把大陸做為敵對國家，「不如乾脆宣布戒嚴」，直接拒絕與大陸往來。

陸配「亞亞在台灣」因鼓吹武統論、現退役軍人遭中共滲透等情事頻傳，賴清德總統今召開國安高層會議，會後發表談話，宣布恢復軍事審判、軍法官回到第一線等，在兩岸交流上，要求相關單位提高國人赴陸旅遊風險意識、落實登錄及揭露制度等。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽直言，對於賴清德總統的談話感到憂心，對於大陸的態度更為緊縮，談話當中提到登錄制度，後續再觀察何謂登錄制度；國人每年赴大陸人數高達100至200萬人次，未來若限縮交流影響鉅大，賴清德總圖談話出來後，基本定調未來兩岸觀光交流的基調，認為禁團令要解除已不太可能，更別談大陸旅客來台觀光，基本上遙遙無期。

李奇嶽說，政府把旅行社綁在「國家安全」、「抗中保台」列車上，並推業者上第一線與大陸對抗、當炮灰，對所有旅行、觀光業者很不公平，而這樣的限縮也對旅遊體質很不健康，且社會氛圍似乎變得像是，與大陸交流活動，就會被貼上有色標籤，認為未來兩岸交流將大受影響，大陸來台交流團成團機率更低，商務交流也更不容易。

台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長蕭博仁指出，先前有和談的機會，大陸已開放福建民眾來台觀光，今年農曆年前，大陸文旅部更宣布開放上海、福建團客赴台灣本島觀光，陸委會堅持要先經小兩會協商，就等於是在拒絕對方，如今賴清德總統又有這樣的談話，兩岸觀光之路愈來愈緊縮，這是旅遊業不樂見的。

蕭博仁說，現在雖然全世界觀光都開放，但大陸畢竟就是台灣隔壁的鄰居，不開放說不過去，過去陸客來台高達一千萬人次，未來要怎樣再達到這樣的觀光人數，觀光產業上百人，全刀是受害者。

蕭博仁直言，現在就是有種「與大陸交流就是同路人」的感受，影響最大的除了觀光旅遊業者，台商也是其中之一，這樣幾乎所有台商都是中共同路人；他痛批，若要把大陸當作敵對國家，「那乾脆宣布戒嚴」，生意都不要做了，大家都直接跟對岸說「No」，去大陸的人就會有嫌疑、甚至被抓去問話，「那跟過去的白色恐怖有什麼不一樣」。