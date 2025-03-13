樂見恢復軍審 前軍事檢察官：軍審廢除後軍紀廢弛了

總統賴清德今天召開國安會議，會後宣布恢復軍事審判制度。對此，一名退役軍事檢察官說，軍紀是軍隊的命脈、軍法是軍紀的後盾，軍審廢除後，感覺軍紀廢弛了，非常不利於部隊的領導統御；對於要恢復軍事審判，他樂觀其成。

這名已轉任一般律師的軍事檢察官說，軍審廢除之後，心裡很難過。軍中少了這把刀，僅能透過交流和建議，請司法單位代為執行，但畢竟不是自己執行，感覺少了一層。因為，很多事情不僅是牽涉案件中的當事人，法義上還關係著部隊的軍紀，甚至影響國家的軍事能力。

他舉例說，像是部隊中排長打了連長，若是一般的司法以刑事訴訟法看待，可能僅是排長和連長之間兩造的關係，若傷的不重，僅以傷害罪判處易科罰金，但軍法就不同，這是暴行犯上，還牽涉了部隊的軍紀和領導統御，以軍事審判法處刑，刑度會加重，也才能發揮軍法的功用，維持好軍紀。

另則是，警察辦案並不了解軍中文化，和憲兵處理完全不同，憲兵有另一種震懾力，這是警察遠遠達不到的。