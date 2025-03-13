聽新聞
0:00 / 0:00
昔喊「絕不許軍法復辟」 顧立雄立場曝光：堅持建立公平法律制度
賴清德總統今天宣布將恢復軍事審判制度，國防部長顧立雄在民國102年洪仲丘案爆發時推動廢除軍審制度的要角之一，當年甚至說出絕對不允許軍法復辟」等語，面對外界追問顧立雄對於如今恢復軍審的態度，國防部法律司長沈志偉中將表示，顧立雄堅持要建制公平法院、正當法律程序的制度。
賴清德總統今天在國安高層會議後宣布恢復軍事審判制度；軍審制度是102年因洪仲丘案引發社會震盪，在民進黨強力推動下而廢除，尤其當年洪仲丘的辯護律師就是今天身為國防部長的顧立雄，也使得顧立雄的立場格外引人矚目。
當年民進黨結合民意聲浪全力訴求廢除被譏為「國防布」的軍事審判制度，身為洪仲丘辯護律師的顧立雄曾前往民進黨中常會進行專題演講，當年民進黨主張「一般正常司法審判的獨立性高，又可以受到外部監督。」顧立雄更曾說出「絕對不允許軍法復辟」等語。
在洪家大姐洪慈庸、顧立雄及民間幾乎一路將國防部壓著打的聲浪下，促成立法院火速通過修正軍事審判法，規定僅有戰時才適用軍審法，讓軍事審判制度等同於被廢除，而洪仲丘案也是首例軍事案件由一般法院審理。
如今賴政府恢復軍審制度，但顧立雄並未出面表述立場，國防部僅由法律司長沈世偉、發言人孫立方出面說明，媒體追問兩人，國防部今天推出「軍事審判法」修法等改革措施，顯然已經研議多時，究竟顧立雄本人的立場與態度為何？
沈世偉回應，顧立雄終堅持一個態度：在人的制度上、機關的制度上，有要建制一個公平法院、要有一個正當法律程序「部長堅持始終沒有變」。
沈世偉說，顧部長在從事公職之前就是知名人權律師，對於正當法律程序、公平法院的事情非常堅持，所以在幾次意見交換裡，部長也一直指導，如果這些事情要往下一步做平時軍事審判的運作，一定要把這些過去擔憂的事情在制度上做調整。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言