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批政府內部找敵人 國民黨：三分捍衛國安、七分操作對立

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨中央黨部。記者林伯東／攝影
國民黨中央黨部。記者林伯東／攝影

賴清德總統今召開國安會議後提出5項國安威脅、17項因應策略。國民黨提出5點質疑表示，賴清德的通篇論述都是「七分操作內部對立、三分捍衛國家安全」，嘴巴說是要捍衛國家安全，卻是在內部找敵人。

國民黨主張，「捍衛民主自由，應推動理性國安」，賴清德不應該將所有交流當成統戰，把所有與對岸有接觸的國人都當成共諜，打著捍衛國家安全的大旗，讓台灣的民主制度走回頭路。

國民黨質疑，首先，政府濫用國安名義，限制人民自由，提出針對影藝從業人員的輔導與管理措施，表面上是為了保護國家尊嚴，但實際上成為了限制言論自由、創作自由的手段。其次，兩岸交流一刀切，限制正當交流。政府以「國安疑慮」為名，強化對兩岸交流的限制，讓兩岸失去更多對話機會，恐怕更會升高兩岸對立局勢。

第三，國民黨指出，國安措施不應該讓民主走回頭路。政府高舉國安疑慮的大旗，卻變成打壓異議、限制多元與自由，最終將傷害台灣所珍視的民主價值。第四，國民黨表示，強化自身競爭力，勝過封閉與恐懼。台灣真正需要的是強化自身競爭力與國際影響力，而非以限制交流、打壓異議來保護安全。

第五，國民黨嗯為，反滲透法不應該變成政治攻擊工具。反滲透措施，應該給予人民明確依循的基礎，模糊的執法空間，將變成打壓政治異議的工具，這不僅違反民主精神，也損害台灣社會的信任基礎。

國民黨表示，總統府提出統戰與國安威脅的多項策略或措施是否真能守護台灣？還是僅僅製造恐慌，甚至誤導社會認知，對台灣的民主、自由與經濟造成不必要的限制與損害。民進黨一意孤行，將愧對過去民主前輩對於民主自由，對於言論自由的期待。尤其，當初民進黨全黨力挺廢除軍法，鄭南榕主張絕對的言論自由，在賴清德總統眼中，難道一文不值嗎？

賴清德總統今在國安高層會議會後舉行記者會，將全面檢討修正軍事審判法，恢復軍事審判制度讓軍法官站回第一線與檢調共同處理現役軍人軍事犯罪之刑事案件。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統今在國安高層會議會後舉行記者會，將全面檢討修正軍事審判法，恢復軍事審判制度讓軍法官站回第一線與檢調共同處理現役軍人軍事犯罪之刑事案件。記者潘俊宏／攝影

國民黨 賴清德

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