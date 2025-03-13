批政府內部找敵人 國民黨：三分捍衛國安、七分操作對立

賴清德總統今召開國安會議後提出5項國安威脅、17項因應策略。國民黨提出5點質疑表示，賴清德的通篇論述都是「七分操作內部對立、三分捍衛國家安全」，嘴巴說是要捍衛國家安全，卻是在內部找敵人。

國民黨主張，「捍衛民主自由，應推動理性國安」，賴清德不應該將所有交流當成統戰，把所有與對岸有接觸的國人都當成共諜，打著捍衛國家安全的大旗，讓台灣的民主制度走回頭路。

國民黨質疑，首先，政府濫用國安名義，限制人民自由，提出針對影藝從業人員的輔導與管理措施，表面上是為了保護國家尊嚴，但實際上成為了限制言論自由、創作自由的手段。其次，兩岸交流一刀切，限制正當交流。政府以「國安疑慮」為名，強化對兩岸交流的限制，讓兩岸失去更多對話機會，恐怕更會升高兩岸對立局勢。

第三，國民黨指出，國安措施不應該讓民主走回頭路。政府高舉國安疑慮的大旗，卻變成打壓異議、限制多元與自由，最終將傷害台灣所珍視的民主價值。第四，國民黨表示，強化自身競爭力，勝過封閉與恐懼。台灣真正需要的是強化自身競爭力與國際影響力，而非以限制交流、打壓異議來保護安全。

第五，國民黨嗯為，反滲透法不應該變成政治攻擊工具。反滲透措施，應該給予人民明確依循的基礎，模糊的執法空間，將變成打壓政治異議的工具，這不僅違反民主精神，也損害台灣社會的信任基礎。