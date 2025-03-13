賴清德宣布恢復軍審 國防部拋5大面向修法：爭取國人支持

賴清德總統在總統府召開記者會，表示為因應中國對國軍的滲透及間諜活動威脅，全面檢討修正「軍事審判法」，恢復軍事審判制度，國防部下午召開臨時記者會，國防部法律司司長沈世偉中將說明軍事審判制度規畫。

修法方向，過往軍事審判在我國曾有一段不被人民信任的歷史，社會各界對軍事審判採階級管轄、欠缺獨立性等仍有諸多疑慮，國防部都虛心接受。此次修法將全盤檢討調整，確保未來重新開機的軍事審判制度，必須符合公平審判原則、正當法律程序之憲法要求，周延兼顧人權保障與軍隊紀律，強化國家安全。

修法規劃，（一）軍事審判案件限於軍人職務上犯罪為主，未來現役軍人平時觸犯陸海空軍刑法第二編有關之軍事犯罪(如違反效忠國家職責章等)，將受軍事審判；第三編軍人一般犯罪案件，規劃仍由司法機關辦理。

（二）制定軍事法院組織法、軍事檢察署組織法，國防部組織法規定得視部隊任務需要，於適當地區設軍事法院、軍事檢察署，並依「國防部各級軍事法院組織準則」運作，為提升機關之獨立性，將另行研訂軍事法院組織法、軍事檢察署組織法，以杜外界藉由機關調整干預偵審之疑慮。

（三）制定「軍法官人事條例」，現行國軍任官、任職、服役等規範，並未針對軍法官有特別規定，相較於法官法對於從事審判者應有之制度性保障，明顯不足。未來國軍將參考法官法制度精神，對於軍法官任免、遷調及評鑑、淘汰等，將研訂「軍法官人事條例」，有別於一般軍人人事制度，以確保公正獨立。

（四）從事偵審之軍法官必須具備軍事歷練，軍法案件涉及軍事專業特殊性，擔任軍事院檢軍法官具備一定部隊服役經驗或資歷，才能正確掌握軍法案件之特性，未來將律定從事軍事偵審工作之軍法官，必須具備一定部隊服務資歷，始得參加甄選。