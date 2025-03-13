兩岸宗教交流停滯已久 中部各宮廟：配合政府規定

基於近年兩岸宗教交流頻繁，國內有少數宗教團體疑似配合中共進行統戰活動，總統賴清德今天國安會議後提到兩岸交流，應本於「去政治化」、「去風險化」之原則，讓民間交流盡量單純化，中部寺廟如鎮瀾宮、三清總道院及清水紫雲巖都表示，兩岸不開放，與對岸的宗教交流根本很少了，未來一切配合政府的規定。

鎮瀾宮副董事長鄭銘坤表示，過去與對岸的宗教交流本來就非常單純，兩岸現在不開放，鎮瀾宮每年光為了媽祖進香遶境，根本就忙得不可開交，怎麼還有時間去，別的宮廟或許有組數百人訪問團去參訪，但我們很久沒有去了，對於賴總統的指示，一切遵照政府的規定，「政府怎麼說，我們就怎麼做。」