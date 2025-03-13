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兩岸宗教交流停滯已久 中部各宮廟：配合政府規定

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
中部寺廟如鎮瀾宮、三清總道院及清水紫雲巖都表示，與對岸的宗教交流根本很少了，未來配合政府規定。記者黑中亮／攝影
中部寺廟如鎮瀾宮、三清總道院及清水紫雲巖都表示，與對岸的宗教交流根本很少了，未來配合政府規定。記者黑中亮／攝影

基於近年兩岸宗教交流頻繁，國內有少數宗教團體疑似配合中共進行統戰活動，總統賴清德今天國安會議後提到兩岸交流，應本於「去政治化」、「去風險化」之原則，讓民間交流盡量單純化，中部寺廟如鎮瀾宮、三清總道院及清水紫雲巖都表示，兩岸不開放，與對岸的宗教交流根本很少了，未來一切配合政府的規定。

鎮瀾宮副董事長鄭銘坤表示，過去與對岸的宗教交流本來就非常單純，兩岸現在不開放，鎮瀾宮每年光為了媽祖進香遶境，根本就忙得不可開交，怎麼還有時間去，別的宮廟或許有組數百人訪問團去參訪，但我們很久沒有去了，對於賴總統的指示，一切遵照政府的規定，「政府怎麼說，我們就怎麼做。」

三清總道院主委鄭銘輝則說，無極三清總道院一向和大陸交流很少，對這方面不太了解；而清水紫雲巖主委吳勝隆也說，平常沒有和大陸進行宗教交流，一般活動大多是在海線舉辦，對民間交流盡量單純化的指示，沒有看法。

中部寺廟如鎮瀾宮、三清總道院及清水紫雲巖都表示，與對岸的宗教交流根本很少了，未來配合政府規定。記者黑中亮／攝影
中部寺廟如鎮瀾宮、三清總道院及清水紫雲巖都表示，與對岸的宗教交流根本很少了，未來配合政府規定。記者黑中亮／攝影

國安會 媽祖 鎮瀾宮

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