賴清德恢復軍審 王鴻薇提三問：在打臉過去的民進黨？

賴清德總統今日扭轉過去民進黨反對軍事審判的立場，下午宣布恢復軍審。國民黨立院黨團書記長王鴻薇表示民進黨過去疾呼廢除軍事法庭，賴總統是打臉過去的民進黨及自己嗎？她提出三問，要求賴總統回答，並申明國民黨立場，不是完全不贊成。

王鴻薇說，賴清德今天投下震撼彈，宣布要恢復軍事法庭，讓軍法官重新站在第一線。回顧2013年發生洪仲丘事件，使得當時的民進黨立院黨團在時任立委林佳龍的領銜之下，率先提出廢除軍事法庭，後來朝野協商也在強大的壓力之下，決定廢除軍事法庭，只有在戰時，才會恢復軍事法庭。

王鴻薇指出，12年過去，賴清德突然提出要恢復軍事法庭，這個議題不是不能討論。立法院長韓國瑜過去擔任高雄市長時，也曾經提及「軍隊裡應該要有軍法」，可是當時賴清德是反對的。

王鴻薇提到，賴清德當時說「其實國軍的榮譽感、使命感更為重要，不一定需要軍法」，而過去很多民進黨民意代表、政治人物都是強力支持要廢除軍事法庭，現任國防部長顧立雄甚至說出「軍法絕對不能復辟」。 所以，現在的賴清德打臉過去12年的民進黨、他自己以及政治人物。

王鴻薇指出，這議題是可以討論，但是賴清德要回覆幾個問題，第一是賴清德覺得現在恢復軍事法庭，就沒有軍中人權的問題了嗎？

王鴻薇進一步說，第二是，當時廢除軍事法庭是認為非戰時不需要軍事法庭，請問賴清德總統認為我方要進入戰時的狀態了嗎？

王鴻薇又說，第三是，賴清德過去提及國軍的使命感跟榮譽感更為重要，是不是在賴清德的執政下，認為現在的國軍沒有使命感，沒有榮譽感，所以才要恢復軍事法庭呢？請賴清德回答這三個問題，然後可以好好討論這個議題。