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賴清德恢復軍審 王鴻薇提三問：在打臉過去的民進黨？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇（圖）。圖／聯合報資料照片
國民黨立委王鴻薇（圖）。圖／聯合報資料照片

賴清德總統今日扭轉過去民進黨反對軍事審判的立場，下午宣布恢復軍審。國民黨立院黨團書記長王鴻薇表示民進黨過去疾呼廢除軍事法庭，賴總統是打臉過去的民進黨及自己嗎？她提出三問，要求賴總統回答，並申明國民黨立場，不是完全不贊成。

王鴻薇說，賴清德今天投下震撼彈，宣布要恢復軍事法庭，讓軍法官重新站在第一線。回顧2013年發生洪仲丘事件，使得當時的民進黨立院黨團在時任立委林佳龍的領銜之下，率先提出廢除軍事法庭，後來朝野協商也在強大的壓力之下，決定廢除軍事法庭，只有在戰時，才會恢復軍事法庭。

王鴻薇指出，12年過去，賴清德突然提出要恢復軍事法庭，這個議題不是不能討論。立法院長韓國瑜過去擔任高雄市長時，也曾經提及「軍隊裡應該要有軍法」，可是當時賴清德是反對的。

王鴻薇提到，賴清德當時說「其實國軍的榮譽感、使命感更為重要，不一定需要軍法」，而過去很多民進黨民意代表、政治人物都是強力支持要廢除軍事法庭，現任國防部長顧立雄甚至說出「軍法絕對不能復辟」。 所以，現在的賴清德打臉過去12年的民進黨、他自己以及政治人物。

王鴻薇指出，這議題是可以討論，但是賴清德要回覆幾個問題，第一是賴清德覺得現在恢復軍事法庭，就沒有軍中人權的問題了嗎？

王鴻薇進一步說，第二是，當時廢除軍事法庭是認為非戰時不需要軍事法庭，請問賴清德總統認為我方要進入戰時的狀態了嗎？

王鴻薇又說，第三是，賴清德過去提及國軍的使命感跟榮譽感更為重要，是不是在賴清德的執政下，認為現在的國軍沒有使命感，沒有榮譽感，所以才要恢復軍事法庭呢？請賴清德回答這三個問題，然後可以好好討論這個議題。

王鴻薇說明立場，國民黨不是完全不贊成，可是過去民進黨的諸公強調「絕對要廢除軍事法庭」，這些難道都不成理由，或現在雲消雲散了嗎？賴清德總統請回答以上三個問題。

賴清德總統今天舉行記者會，宣布全面檢討修正軍事審判法，恢復軍事審判制度讓軍法官站回第一線與檢調共同處理現役軍人軍事犯罪之刑事案件。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統今天舉行記者會，宣布全面檢討修正軍事審判法，恢復軍事審判制度讓軍法官站回第一線與檢調共同處理現役軍人軍事犯罪之刑事案件。記者潘俊宏／攝影

王鴻薇 賴清德

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