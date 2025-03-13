賴清德宣布恢復軍事審判 沈伯洋認為還不夠：應成立國安法庭

為因應中國對國軍滲透及間諜活動威脅，賴清德總統宣布恢復軍事審判，讓軍法官回到第一線，但恢復軍審必要性及軍法官獨立性受到質疑。對此，民進黨立委沈伯洋認為獨立性確實重要，他也提出不同看法，認為應該直接成立國安法庭；民進黨新北市議員林秉宥也提出相同看法。

賴總統今天召開國安高層會議，主題是「凝聚反併吞共識，因應中國統戰滲透」，會後發表敞廳談話，宣布全面檢討修正「軍事審判法」，恢復軍事審判制度，讓軍法官與檢調司法機關共同協力，處理現役軍人涉犯叛亂、利敵、洩密、廢弛職務、抗命等軍事犯罪刑事案件。

消息一出，震驚各界，有網友在沈伯洋臉書貼文留言，詢問現在制度有什麼問題？為什麼一定需要恢復軍審？軍法官獨立性如何保障？

沈伯洋隨即回覆，這只有在特定案件及特定身分才會使用，但網友想法有一點很重要，就是獨立性問題，「所以針對這個問題我有一個比較不同的看法，我覺得應該直接成立國安法庭。」

此外，民進黨新北市議員林秉宥在臉書開砲，質疑恢復軍事審判對嚇阻叛國者的效果，宣示效果強過實際意義，並提及台灣需要的應該是國安檢察與國安法庭，一個更全面，能專注於國安專業的司法體系。沈伯洋也隨即留言回覆「國安法庭應該是比較好的做法。尤其對中間人。」。

除了軍事審判外，賴清德還提及反併吞、混淆國家認同威脅、兩岸交流統戰滲透威脅、 反台商、台青威脅等4項議題，並提出數項策略落實。

沈伯洋對此表示激動，因為總統提到的法案，許多綠委都已提出，從兩岸條例、國安法、外患罪、經濟間諜規範、退將管制、身份證撤銷到資通安全管理法等，都已躺在立法院，從記者會看起來會有更多院版，真的是多年的期待，但最大問題是，他的法案被擋了N次，其他法案應該會有一樣問題。