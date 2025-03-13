快訊

赴陸落實登錄揭露制度 觀光業者痛批成「炮灰」：乾脆宣布戒嚴

普亭大勝？專家打臉揭慘況「俄軍募兵崩潰」 花118年才能占領烏克蘭

下班注意！14縣市發布大雨特報 雷雨狂炸3地到晚間

賴清德宣布恢復軍事審判 沈伯洋認為還不夠：應成立國安法庭

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委沈伯洋。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委沈伯洋。圖／聯合報系資料照片

為因應中國對國軍滲透及間諜活動威脅，賴清德總統宣布恢復軍事審判，讓軍法官回到第一線，但恢復軍審必要性及軍法官獨立性受到質疑。對此，民進黨立委沈伯洋認為獨立性確實重要，他也提出不同看法，認為應該直接成立國安法庭；民進黨新北市議員林秉宥也提出相同看法。

賴總統今天召開國安高層會議，主題是「凝聚反併吞共識，因應中國統戰滲透」，會後發表敞廳談話，宣布全面檢討修正「軍事審判法」，恢復軍事審判制度，讓軍法官與檢調司法機關共同協力，處理現役軍人涉犯叛亂、利敵、洩密、廢弛職務、抗命等軍事犯罪刑事案件。

消息一出，震驚各界，有網友在沈伯洋臉書貼文留言，詢問現在制度有什麼問題？為什麼一定需要恢復軍審？軍法官獨立性如何保障？

沈伯洋隨即回覆，這只有在特定案件及特定身分才會使用，但網友想法有一點很重要，就是獨立性問題，「所以針對這個問題我有一個比較不同的看法，我覺得應該直接成立國安法庭。」

此外，民進黨新北市議員林秉宥在臉書開砲，質疑恢復軍事審判對嚇阻叛國者的效果，宣示效果強過實際意義，並提及台灣需要的應該是國安檢察與國安法庭，一個更全面，能專注於國安專業的司法體系。沈伯洋也隨即留言回覆「國安法庭應該是比較好的做法。尤其對中間人。」。

除了軍事審判外，賴清德還提及反併吞、混淆國家認同威脅、兩岸交流統戰滲透威脅、 反台商、台青威脅等4項議題，並提出數項策略落實。

沈伯洋對此表示激動，因為總統提到的法案，許多綠委都已提出，從兩岸條例、國安法、外患罪、經濟間諜規範、退將管制、身份證撤銷到資通安全管理法等，都已躺在立法院，從記者會看起來會有更多院版，真的是多年的期待，但最大問題是，他的法案被擋了N次，其他法案應該會有一樣問題。

沈伯洋 賴清德

延伸閱讀

蕭旭岑：賴清德將「抗中」化為法案 最終實踐新兩國論

遭爆曾承認監控網路言論 沈伯洋報案批又再造謠

沈伯洋被指收AIT資助 謝龍介：賴清德豈容抓耙仔？

再戰！侯漢廷向國安局檢舉沈伯洋危害國家安全

相關新聞

顧立雄昔反軍法復辟 國防部今喊「軍人由軍法審判將保障人權」

賴總統宣布將恢復軍事審判制度，國防部表示，未來將修訂「軍事審判法」，未來現役軍人平時觸犯「陸海空軍刑法」有關之軍事犯罪，...

昔洪仲丘案促修法…賴總統宣布恢復軍事審判 洪慈庸發聲了

總統賴清德今天召開國安會議，會後宣布恢復軍事審判制度，當年促成軍事審判法修法的「洪仲丘事件」，洪仲丘之姊洪慈庸表示，軍審...

蕭旭岑：賴清德將「抗中」化為法案 最終實踐新兩國論

賴清德總統今召開國安會議提出因應策略，馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，賴清德此時的大動作，只是為了轉移送走台積電的「賣台」...

打臉顧立雄？賴總統宣布恢復軍事審判 白委質疑進入準戰爭狀態

賴清德總統今天宣布恢復軍事審判制度，民眾黨立法院黨團副總召張啓楷質疑，國防部長顧立雄曾經主張「絕對不允許軍法復辟」，賴總...

賴清德下令建赴陸宗教交流揭露制度 李乾龍：是戒嚴了嗎？

賴清德總統今天國安會議後表示，兩岸交流要避免受中國政治干預及衍生國安風險，宗教等交流案件審查及管理，應以「去政治化」、「...

昨是今非又一例！民進黨昔主張取消軍事審判 賴清德轉彎恢復

我國自2013年7月發生「洪仲丘事件」後，同年8月在社會輿論壓力下，修法令軍事審判回歸普通司法體系，令軍審「名存實不在」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。