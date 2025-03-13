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軍審制度恢復…民眾黨：進步價值轉眼拋棄 台灣法治「德意志」說了算

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
賴清德總統今天在國安高層會議會後舉行記者會，將全面檢討修正軍事審判法，恢復軍事審判制度讓軍法官站回第一線與檢調共同處理現役軍人軍事犯罪之刑事案件。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統今天在國安高層會議會後舉行記者會，將全面檢討修正軍事審判法，恢復軍事審判制度讓軍法官站回第一線與檢調共同處理現役軍人軍事犯罪之刑事案件。記者潘俊宏／攝影

有關賴清德總統宣布恢復軍事審判制度，台灣民眾黨表示，國防部顧立雄當年高舉改革，如今竟然選擇大走回頭路，所謂進步價值轉眼拋棄，而面對重大的政策變革，國防部至今未提出修法草案，破壞民主憲政制度，台灣的法治形同「德意志」一人說了算。

賴總統上午召開國安高層會議，會後在總統府發表敞廳談話。賴總統表示，為了因應中國滲透及間諜活動，策略包括全面檢討修正「軍事審判法」，藉由恢復軍事審判制度，軍法官回到第一線與司法機關協力，處理現役軍人涉犯叛亂、利敵、洩密、廢弛職務、抗命等軍事刑事案件。

民眾黨稍早發布聲明指出，2013年洪仲丘事件引發社會憤怒，25萬人身穿白衫走上街頭，迫使政府回應公民社會期待，因而推動軍事審判制度的改革，而過去為洪仲丘奔走的律師顧立雄，曾經主張「軍法移司法」、公開宣示「絕不允許軍法復辟」。

民眾黨表示，沒想到10多年過去，當初高舉改革的顧立雄，現在身為國防部長，竟然選擇大走回頭路，進步價值轉眼拋棄。賴總統一聲令下要恢復軍事審判制度，面對如此重大的政策變革，國防部至今未提出修法的草案，破壞民主憲政制度，台灣法治形同「德意志」一人說了算。

民眾黨認為，中國威脅日益升高，為了維護國家安全，防止境外勢力滲透，一直都是民眾黨最重視的原則，但是對於國家安全的期待，政府有責任也有義務，用更清楚的輪廓回覆台灣社會。

此外，民眾黨立法院黨團也透過新聞稿表示，民進黨當年傾全力廢除軍事審判，賴總統同樣高升疾呼廢除軍法審判，沒想到如今大權在握，毫無顧忌地大走戒嚴威權老路，而民進黨目前也呈現一片安靜死寂，國防部從未與社會討論，更沒有提出任何相關法案修法版本，現在的民進黨已經淪為一人政黨，就是唯「德意志」獨尊。

民眾黨團指出，台灣社會處處充滿白色恐怖、威權時期的既視感，「今日之軍法復辟、明日就是警總再現」，賴總統所謂的沒有選擇都是藉口，一心只有崇拜威權，不願鞏固深化民主韌性，選擇鑽進「民主退步、自由限縮、人權倒退」的老路。

台灣民眾黨 國防部 賴清德 顧立雄

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