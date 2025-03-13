軍審制度恢復…民眾黨：進步價值轉眼拋棄 台灣法治「德意志」說了算

有關賴清德總統宣布恢復軍事審判制度，台灣民眾黨表示，國防部長顧立雄當年高舉改革，如今竟然選擇大走回頭路，所謂進步價值轉眼拋棄，而面對重大的政策變革，國防部至今未提出修法草案，破壞民主憲政制度，台灣的法治形同「德意志」一人說了算。

賴總統上午召開國安高層會議，會後在總統府發表敞廳談話。賴總統表示，為了因應中國滲透及間諜活動，策略包括全面檢討修正「軍事審判法」，藉由恢復軍事審判制度，軍法官回到第一線與司法機關協力，處理現役軍人涉犯叛亂、利敵、洩密、廢弛職務、抗命等軍事刑事案件。

民眾黨稍早發布聲明指出，2013年洪仲丘事件引發社會憤怒，25萬人身穿白衫走上街頭，迫使政府回應公民社會期待，因而推動軍事審判制度的改革，而過去為洪仲丘奔走的律師顧立雄，曾經主張「軍法移司法」、公開宣示「絕不允許軍法復辟」。

民眾黨表示，沒想到10多年過去，當初高舉改革的顧立雄，現在身為國防部長，竟然選擇大走回頭路，進步價值轉眼拋棄。賴總統一聲令下要恢復軍事審判制度，面對如此重大的政策變革，國防部至今未提出修法的草案，破壞民主憲政制度，台灣法治形同「德意志」一人說了算。

民眾黨認為，中國威脅日益升高，為了維護國家安全，防止境外勢力滲透，一直都是民眾黨最重視的原則，但是對於國家安全的期待，政府有責任也有義務，用更清楚的輪廓回覆台灣社會。

此外，民眾黨立法院黨團也透過新聞稿表示，民進黨當年傾全力廢除軍事審判，賴總統同樣高升疾呼廢除軍法審判，沒想到如今大權在握，毫無顧忌地大走戒嚴威權老路，而民進黨目前也呈現一片安靜死寂，國防部從未與社會討論，更沒有提出任何相關法案修法版本，現在的民進黨已經淪為一人政黨，就是唯「德意志」獨尊。

民眾黨團指出，台灣社會處處充滿白色恐怖、威權時期的既視感，「今日之軍法復辟、明日就是警總再現」，賴總統所謂的沒有選擇都是藉口，一心只有崇拜威權，不願鞏固深化民主韌性，選擇鑽進「民主退步、自由限縮、人權倒退」的老路。