兩岸宗教交流遭設限？金門宮廟主委：信仰連結不應政治化
賴清德總統今天在國安會議後表示，兩岸交流應避免受中國政治干預及衍生國安風險，包括宗教、文化、學術、教育等交流案件的審查與管理，應遵循「去政治化」、「去風險化」原則，並建立揭露制度。對此，金門某宮廟李姓主委直言，兩岸宗教交流根本是民間信仰的自然延續，政府「想太多」，反而是在把宗教活動政治化。
這位不願具名的李姓主委表示，現在根本在搞「白色恐怖」，大家發言都很小心、謹慎，很怕「被查水表」；他指出，金門與廈門一水之隔，每年有數百場宗教與文化交流活動，這些往來本質上是出於信仰與文化認同，並非政治操作。
「說什麼『去政治化』，但真正讓宗教交流變得政治化的，反而是政府本身，」李姓主委表示，長久以來，金門與大陸的宮廟透過進香、交流活動維繫情感，無論是媽祖、關聖帝君還是王爺信仰，都是兩岸民間文化的重要一環，這類交流應該受到尊重，而非被視為風險。
有當地信眾也批評，政府若真的要避免政治干預，應該尊重民間交流的自主性，而不是動輒以國安為由設限，使單純的宗教活動變得困難重重。王先生認為，「宗教應該是促進和平、增進情誼的橋樑，而不是成為政府設防的對象。」
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