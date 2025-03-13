顧立雄昔反軍法復辟 國防部今喊「軍人由軍法審判將保障人權」

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聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
洪仲丘事件後國防部停止軍事審判，賴清德總統今天宣布將重新恢復軍事審判制度，圖為國防部最高軍事法院檢察署。記者劉學聖／攝影
洪仲丘事件後國防部停止軍事審判，賴清德總統今天宣布將重新恢復軍事審判制度，圖為國防部最高軍事法院檢察署。記者劉學聖／攝影

賴總統宣布將恢復軍事審判制度，國防部表示，未來將修訂「軍事審判法」，未來現役軍人平時觸犯「陸海空軍刑法」有關之軍事犯罪，如違反效忠國家職責罪章等，將受軍事審判；一般犯罪案件仍由司法機關辦理。另外，國防部也將推動制定「軍事法院組織法」、「軍事檢察署組織法」。

賴總統宣布將恢復軍事審判制度，2013年洪仲丘案爆發，民進黨主張廢除軍事審判制度，強調「一般正常司法審判的獨立性高，又可以受到外部監督」，如今形同打臉當年的民進黨。而現任國防部長顧立雄，更是當年洪仲丘姐姐洪慈庸的辯護律師，也是當年「廢除平時軍事審判」的主要推手之一。

國防部表示，過去社會各界對軍事審判採階級管轄、欠缺獨立性等仍有諸多疑慮。此次修法將全盤檢討調整，確保未來重新開機的軍事審判制度，必須符合公平審判原則、正當法律程序之憲法要求，周延兼顧人權保障與軍隊紀律。

國防部指出，針對未來恢復軍事審判制度必須修訂「軍事審判法」，修法方向規畫軍事審判案件將限於軍人職務上犯罪為主；未來現役軍人平時觸犯「陸海空軍刑法」第二編有關之軍事犯罪，如違反效忠國家職責罪章等，將受軍事審判；第三編軍人一般犯罪案件，規劃仍由司法機關辦理。

另外，國防部也將推動制定「軍事法院組織法」、「軍事檢察署組織法」，國防部組織法規定得視部隊任務需要，於適當地區設軍事法院、軍事檢察署，並依「國防部各級軍事法院組織準則」運作，為提升機關之獨立性，將另行研訂軍事法院組織法、軍事檢察署組織法，以杜外界藉由機關調整干預偵審之疑慮。

國防部並指出，現行國軍任官、任職、服役等規範，並未針對軍法官有特別規定，相較於「法官法」對於從事審判者應有之制度性保障，明顯不足。未來國軍將參考「法官法」制度精神，對於軍法官任免、遷調及評鑑、淘汰等，將研訂「軍法官人事條例」，有別於一般軍人人事制度，以確保公正獨立。

同時，由於軍法案件涉及軍事專業特殊性，擔任軍事院檢軍法官具備一定部隊服役經驗或資歷，才能正確掌握軍法案件之特性，國防部未來將律定從事軍事偵審工作之軍法官，必須具備一定部隊服務資歷，始得參加甄選。

國防部強調，將在符合公平審判原則、正當法律程序之前提，通盤檢討修正軍事審判法，研議採行全面強制辯護、廢除階級管轄等。另有關事實審及法律審之救濟、審級制度設計，將徵詢司法機關、專家學者意見妥適規劃。

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