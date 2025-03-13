快訊

赴陸落實登錄揭露制度 觀光業者痛批成「炮灰」：乾脆宣布戒嚴

普亭大勝？專家打臉揭慘況「俄軍募兵崩潰」 花118年才能占領烏克蘭

下班注意！14縣市發布大雨特報 雷雨狂炸3地到晚間

聽新聞
0:00 / 0:00

賴清德宣布恢復軍事審判 賴士葆：需給全民立論基礎

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
賴清德總統今天宣布，在因應中國對國軍的滲透及間諜活動之威脅方面，將全面檢討修正「軍事審判法」，恢復軍事審判制度。國民黨立委賴士葆表示，民進黨在野時廢軍事審判法，如今賴總統卻要恢復，必須給全民一個立論基礎。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統今天宣布，在因應中國對國軍的滲透及間諜活動之威脅方面，將全面檢討修正「軍事審判法」，恢復軍事審判制度。國民黨立委賴士葆表示，民進黨在野時廢軍事審判法，如今賴總統卻要恢復，必須給全民一個立論基礎。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統今天宣布，在因應中國對國軍的滲透及間諜活動之威脅方面，將全面檢討修正「軍事審判法」，恢復軍事審判制度。國民黨立委賴士葆表示，民進黨在野時廢軍事審判法，如今賴總統卻要恢復，必須給全民一個立論基礎。

賴士葆表示，當初民進黨在野的時候，藉著洪仲丘事件成功地廢除了軍事審判法，而今天再藉著中共的因素恢復軍審法，這種做法只是突顯了民進黨執政9年以來，兩岸關係持續惡化、緊張。

賴士葆說，民進黨販賣兩岸緊張，持續打抗中牌，以獲取其政治利益，但賴總統對於這種改變，需要給全民一立論的基礎，否則全民會認為這是進一步限縮軍人的權益，對於兩岸交流也是進一步的限縮，對台灣安全與台海穩定並沒有任何幫助。

國民黨立委張智倫表示，賴清德政府上任以來，帶給人民「鬥不停」的印象，甚至把刀口轉向台灣內部，在同胞中尋找敵人，企圖炒熱「抗中保台」氛圍，背後的動機為何，值得大眾深思。

賴士葆 賴清德

延伸閱讀

影／評賴清德國安談話 陳玉珍：兩岸敵意螺旋再次升高

蕭旭岑：賴清德將「抗中」化為法案 最終實踐新兩國論

賴清德下令建赴陸宗教交流揭露制度 李乾龍：是戒嚴了嗎？

賴清德宣布恢復軍事審判 藍議員批：他只想滿足綠營需要

相關新聞

顧立雄昔反軍法復辟 國防部今喊「軍人由軍法審判將保障人權」

賴總統宣布將恢復軍事審判制度，國防部表示，未來將修訂「軍事審判法」，未來現役軍人平時觸犯「陸海空軍刑法」有關之軍事犯罪，...

昔洪仲丘案促修法…賴總統宣布恢復軍事審判 洪慈庸發聲了

總統賴清德今天召開國安會議，會後宣布恢復軍事審判制度，當年促成軍事審判法修法的「洪仲丘事件」，洪仲丘之姊洪慈庸表示，軍審...

蕭旭岑：賴清德將「抗中」化為法案 最終實踐新兩國論

賴清德總統今召開國安會議提出因應策略，馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，賴清德此時的大動作，只是為了轉移送走台積電的「賣台」...

打臉顧立雄？賴總統宣布恢復軍事審判 白委質疑進入準戰爭狀態

賴清德總統今天宣布恢復軍事審判制度，民眾黨立法院黨團副總召張啓楷質疑，國防部長顧立雄曾經主張「絕對不允許軍法復辟」，賴總...

賴清德下令建赴陸宗教交流揭露制度 李乾龍：是戒嚴了嗎？

賴清德總統今天國安會議後表示，兩岸交流要避免受中國政治干預及衍生國安風險，宗教等交流案件審查及管理，應以「去政治化」、「...

昨是今非又一例！民進黨昔主張取消軍事審判 賴清德轉彎恢復

我國自2013年7月發生「洪仲丘事件」後，同年8月在社會輿論壓力下，修法令軍事審判回歸普通司法體系，令軍審「名存實不在」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。