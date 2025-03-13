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賴清德宣布恢復軍事審判 賴士葆：需給全民立論基礎
賴清德總統今天宣布，在因應中國對國軍的滲透及間諜活動之威脅方面，將全面檢討修正「軍事審判法」，恢復軍事審判制度。國民黨立委賴士葆表示，民進黨在野時廢軍事審判法，如今賴總統卻要恢復，必須給全民一個立論基礎。
賴士葆表示，當初民進黨在野的時候，藉著洪仲丘事件成功地廢除了軍事審判法，而今天再藉著中共的因素恢復軍審法，這種做法只是突顯了民進黨執政9年以來，兩岸關係持續惡化、緊張。
賴士葆說，民進黨販賣兩岸緊張，持續打抗中牌，以獲取其政治利益，但賴總統對於這種改變，需要給全民一立論的基礎，否則全民會認為這是進一步限縮軍人的權益，對於兩岸交流也是進一步的限縮，對台灣安全與台海穩定並沒有任何幫助。
國民黨立委張智倫表示，賴清德政府上任以來，帶給人民「鬥不停」的印象，甚至把刀口轉向台灣內部，在同胞中尋找敵人，企圖炒熱「抗中保台」氛圍，背後的動機為何，值得大眾深思。
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