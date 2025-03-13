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蕭旭岑：賴清德將「抗中」化為法案 最終實踐新兩國論

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
馬英九基金會執行長蕭旭岑。圖／聯合報系資料照片
馬英九基金會執行長蕭旭岑。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統今召開國安會議提出因應策略，馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，賴清德此時的大動作，只是為了轉移送走台積電的「賣台」質疑，同時進入他就職前說的要「改造社會、洗滌人心」的階段。從最近開始封殺言論自由，剝奪陸配合法權益，到對軍公教進行全面的大清洗，未來走向戒嚴之路，也不會讓人意外。

蕭旭岑強調，賴清德稱「中國」已是「反滲透法」所定義的「境外敵對勢力」時，兩岸恐將陷入萬劫不復的境地。這代表賴清德在法制上全面將大陸當成敵國，意圖模仿俄烏戰爭模式，藉由引戰、衝突取得通往台獨的路徑。

蕭旭岑指出，如同他先前預測，賴清德會將這些「抗中」化為法案，做為大罷免的政治攻防，同時將會希望搏一把取得國會多數，最終階段是要廢除「台灣地區與大陸地區人民關係條例」，實踐他的「新兩國論」。

蕭旭岑表示，當年「洪仲丘事件」後，前總統馬英九推動軍事審判回歸普通司法體系的改革，如今賴清德走回頭路，是人權大倒退，也推翻當年民進黨的主張，是昨是今非。更重要的是，恢復軍事審判後，更讓人質疑政府是否一步步推動恢復叛亂時期的軍法統治。

蕭旭岑表示，賴清德衝撞兩岸，意圖動盪台海，結果將由全民承受。但諷刺的是，賴清德對軍公教、陸配用不成比例的干預手段，卻對已被質疑接受美國資金、違反「國安法」的民進黨立委沈伯洋裝聾作啞，這不但是雙重標準，而且也坐視外國勢力不當介入我國內政，製造我社會對立的行徑，這是不折不扣的出賣台灣利益。

蕭旭岑指出，包括針對宗教團體赴陸的管制，干預國人赴大陸地區相關證件，以及陸委會要求全體公務員切結未在中國大陸「設有戶籍、領用中國大陸護照、身分證、定居證或居住證具結書」，抹紅藝人的兩岸認同等，都有違憲違法之虞，包括侵害人民遷徙自由、言論自由等，其中行政部門可能的濫權，未來一步一步走向戒嚴或準戒嚴的方向，國人應感到戒慎恐懼。

蕭旭岑 賴清德

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