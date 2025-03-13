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賴總統宣布恢復軍審 「洪仲丘案」律師邱顯智反對：恐造成冤案

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
前立委、律師邱顯智表示，恢復軍事審判制度是萬萬不可，其制度審檢不分立、司法不獨立且不公開的問題會造成很多冤錯案。圖／本報資料照片
前立委、律師邱顯智表示，恢復軍事審判制度是萬萬不可，其制度審檢不分立、司法不獨立且不公開的問題會造成很多冤錯案。圖／本報資料照片

總統賴清德今天召開國安會議，會後宣布恢復軍事審判制度，當年促成軍事審判法修法的「洪仲丘事件」，律師邱顯智是參與的律師之一。他表示，恢復軍事審判制度是萬萬不可，其制度審檢不分立、司法不獨立且不公開的問題會造成很多冤錯案。

總統賴清德今天召開國安高層會議，會後召開記者會宣布，為因應國軍被中共滲透，檢討軍事審判法，恢復軍事審判制度，讓軍法官回到第一線，處理現役軍人洩密等軍事犯罪刑事案件，現役軍人觸犯軍事犯罪，將交由軍事審判。

當年洪仲秋事件，邱顯智是參與律師之一，當時促成軍事審判法修法，承平時期軍人審判從軍法體系部分移至司法體系。

邱顯智接受本報專訪時回應，軍事審判制度不應該再恢復，因為其正面對審檢不分立、司法不獨立的問題。目前的檢調司法系統持續進步中，而軍人的專業不是審判，應是戰鬥任務，他支持國防部就戰鬥任務來做充足的準備，術業有專攻，當不是專責在審判上，將導致如王瑞豐案、江國慶等冤錯案，恢復軍事審判制度是開民主與法治的倒車。

此外，軍事審判仍存在許多問題，軍事審判因在軍營內實施，無法公開旁聽，將導致審判不公開、不獨立會造成很多冤錯案。加上軍事檢察官與軍事審判官的有階級存在，當下階的軍人小兵面臨將級問題，更難以抵擋軍事審判，最重還可被判死刑。

此外，針對台灣現退役軍人遭中共滲透情事，邱顯智質疑，現行司法體系不斷進步，本來就有能力去處理該問題，我國的檢察體系、司法官的訓練養成，平常就審判許多案件，這類司法系統就能處理，為什麼還得透過戒嚴時代的軍閥來處理？這難以說服大眾。

洪仲丘 賴清德 邱顯智

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