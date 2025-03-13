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批賴清德恢復軍審冒進 林郁方：難道蕭美琴對政策沒有影響力？

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
前立委林郁方。圖／聯合報系資料照片
前立委林郁方。圖／聯合報系資料照片

賴總統召開國安高層會議，會後親自宣布採取一系列嚴查中國對台滲透的政策。前立委林郁方表示，賴政府近來的行為，明顯為了國內的政治動員，把黨利益放在國家利益之上。然而這種措施，不僅展現對自身民主制度沒有信心，也忽視兩岸的經貿與民間交流，其實相當程度和緩了彼此關係，如果以政治力削弱這些交流，將使緊張局勢更惡化。

林郁方說，站在對美關係上，川普政府也未必會歡迎台灣搶著跳出來「尾巴搖狗」。他質疑，副總統蕭美琴對此知之甚稔，過去立場也穩健，「難道她對政策沒有影響力嗎？」

林郁方表示，中共對台灣的圖謀與滲透，長久以來都是如此，大家也都知道。目前的兩岸局勢，是否比1995、1996年台海飛彈危機，以及2022年裴洛西來訪引發中共環台軍演更嚴重，已經到空前未有的緊張程度？台灣不是向來以自身的民主制度自豪，如今是否對民主那麼沒有信心，要尋求加強控制的藉口？

他表示，兩岸之間應該設法減少雙方敵意，但現在政府的行為，卻等於是希望更對立。這很明顯暴露，政策的首要目標是國內政治動員，配合大罷免行動，讓綠營側翼有攻擊目標，進一步分化社會，黨的利益比國家的利益重重要。

林郁方 蕭美琴 賴清德

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