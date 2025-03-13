賴清德提恢復軍事審判 陳冠廷：可借鏡美國軍法官制度

賴清德總統今開國安高層會議，會後發表談話表示，為因應中國對國軍的滲透及間諜活動之威脅，全面檢討修正「軍事審判法」，恢復軍事審判制度。民進黨立法委員陳冠廷表示，軍法官擁有的軍事專業知識正是審理相關案件的關鍵優勢，美國的三級軍事司法體系設計值得台灣借鏡。

陳冠廷認為，此舉不僅能提升處理軍事犯罪的專業性與效率，更能強化國防安全，面對中共日益嚴峻的滲透威脅，軍法官擁有的軍事專業知識正是審理相關案件的關鍵優勢，並建議可參考美國完善的軍法官制度，同時確保審判獨立與人權保障。

陳冠廷表示，軍法官具備部隊運作實務知識，能精準掌握軍事犯罪行為對軍隊戰力的影響，特別是在涉及軍事機密或特殊裝備操作規範的案件中，更能正確解讀技術性證據，當前面對共諜案頻傳，普通法院審理軍人涉犯洩密、叛亂等案件時，往往因缺乏軍事專業背景，而難以全面理解案情嚴重性。

陳冠廷強調，設立專業審判機制是他長期以來的主張，他曾提出國家安全法、反滲透法、國家機密保護法、國家情報工作法四部法案修正案，要求設立國安專業法庭，恢復軍事審判制度與設立國安專業法庭理念一致，都是為了確保專業審判。

陳冠廷指出，台灣可參考美國的軍法官制度，美國設有嚴謹的軍法官養成體系，不僅要求具備法律博士學位及通過律師資格考試，還必須接受專業的軍事法學訓練，美國的三級軍事司法體系設計，從軍事法庭到聯邦軍事上訴法庭，及由總統任命平民法官進行獨立審查的機制，都值得台灣借鏡。

不過，陳冠廷說，參考美國經驗，新制度應在維護軍紀的前提下，通過嚴格的軍法官遴選標準、專業培訓體系及獨立性保障機制，同時確保審判的公正性和被告的合法權益不受影響，司法體系必須強化專業能力，未來將持續檢視軍事及國安案件在偵查、起訴、審判等環節是否補強，同時學習美國等先進國家的經驗，確保國家安全體系的每個環節都能發揮應有效果，共同守護台灣民主。