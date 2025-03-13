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洪仲丘案當事人洪慈庸：恢復軍事審判配套務必要做足

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
前立委洪慈庸。圖／聯合報系資料照片
前立委洪慈庸。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統今天主持國安高層會議後宣布，將全面檢討修正「軍事審判法」，將恢復軍事審判制度，讓軍法官回到第一線。前立委洪慈庸表示，軍審法當年的修法是為了終止威權時期軍審留下的遺毒。如今賴清德總統要有條件地針對「境外敵對勢力」重啟，那配套務必要做足。

洪慈庸指出，「陸海空軍刑法」自1929年起實施，至今從未廢除，軍法一直存在；「軍事審判法」2013年修正的結果，是軍人涉及刑事案件在非戰時回歸一般法院去做審理。

洪慈庸表示，當年的修法是因為從威權時期以降，檢審不分與人權侵害不斷，已經累積了過多的冤案，卻從來沒有進行過有效的檢討，這其實與「軍隊管理現代化」是在同樣的趨勢之下發生的目的之一，也包含是體質強健提升戰力。

洪慈庸指出，就他對現有資訊的了解，賴清德宣布的內容，在於「收買、洩密、滲透」的共諜案件，並與檢調司法機關協力處理「軍事犯罪」，尚不包含一般普通刑事案件。

洪慈庸表示，如果是涉及到外國軍事和情報力量介入、涉及我國重要國家安全，有重大的正當性和必要性，那未來也必須清楚框架軍事審判的適用範圍。

洪慈庸指出，為了呼應當年修法的理由，此刻也會有配套的討論，包含，訂定軍事法官條例，軍事法院、軍事檢察署組織法等，但過往詬病的權力結構，包含「官官相護」問題如何解決？會不會因此與目的背道而馳？這仍是需要被解決的疑慮。

洪慈庸 賴清德

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