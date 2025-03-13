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打臉顧立雄？賴總統宣布恢復軍事審判 白委質疑進入準戰爭狀態

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立法院黨團副總召張啓楷。圖／報系資料照
民眾黨立法院黨團副總召張啓楷。圖／報系資料照

賴清德總統今天宣布恢復軍事審判制度，民眾黨立法院黨團副總召張啓楷質疑，國防部長顧立雄曾經主張「絕對不允許軍法復辟」，賴總統等同是在狠狠打臉顧立雄，目前軍法僅限縮在戰時範圍，難道台灣已經進入準戰爭狀態，甚至是往戒嚴的方向前進。

賴總統上午召開國安高層會議，會後在總統府發表敞廳談話。賴總統表示，為了因應中國滲透及間諜活動，策略包括全面檢討修正「軍事審判法」，藉由恢復軍事審判制度，軍法官回到第一線與司法機關協力，處理現役軍人涉犯叛亂、利敵、洩密、廢弛職務、抗命等軍事刑事案件。

張啓楷稍早受訪時表示，賴總統宣布恢復軍事審判，想要讓軍法官回到第一線，這件事情太突然也太震撼，我國在2013年爆發洪仲丘事件，洪家委任律師顧立雄曾說「絕對不允許軍法復辟」，如今遭到賴總統狠狠打了一把掌，未來還將由國防部負責溝通說明。

張啓楷也說，他要請問國防部長顧立雄，是否同意軍法再度復辟，還是會堅持當年的主張，目前軍法僅限縮在戰時範圍，「現在賴總統做這麼大的動作，難道已經不是承平社會，而是接近準戰爭的狀態嗎？」

張啓楷指出，南韓總統尹錫悅去年宣布戒嚴，民進黨立法院黨團發文支持，當時一度成為國際笑話，解決問題應該要尊重人權，選擇用民主自由的方式，而不是由總統大開倒車，好像慢慢進入戰爭時代，甚至是往戒嚴的方向前進，麻煩賴總統懸崖勒馬，不要讓人民感到不安。

民眾黨立委林憶君表示，洪仲丘事件廢除軍事審判，如今我國想要再重新恢復，是否符合現實與民意，仍需經過共同討論，進而取得社會共識，不過任何修法方向，都要符合人民期待，民眾黨團屆時才會定調立場。

賴清德總統今天舉行記者會，宣布全面檢討修正軍事審判法，恢復軍事審判制度讓軍法官站回第一線與檢調共同處理現役軍人軍事犯罪之刑事案件。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統今天舉行記者會，宣布全面檢討修正軍事審判法，恢復軍事審判制度讓軍法官站回第一線與檢調共同處理現役軍人軍事犯罪之刑事案件。記者潘俊宏／攝影

張啓楷 洪仲丘 賴清德 顧立雄

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