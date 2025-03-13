打臉顧立雄？賴總統宣布恢復軍事審判 白委質疑進入準戰爭狀態

賴清德總統今天宣布恢復軍事審判制度，民眾黨立法院黨團副總召張啓楷質疑，國防部長顧立雄曾經主張「絕對不允許軍法復辟」，賴總統等同是在狠狠打臉顧立雄，目前軍法僅限縮在戰時範圍，難道台灣已經進入準戰爭狀態，甚至是往戒嚴的方向前進。

賴總統上午召開國安高層會議，會後在總統府發表敞廳談話。賴總統表示，為了因應中國滲透及間諜活動，策略包括全面檢討修正「軍事審判法」，藉由恢復軍事審判制度，軍法官回到第一線與司法機關協力，處理現役軍人涉犯叛亂、利敵、洩密、廢弛職務、抗命等軍事刑事案件。

張啓楷稍早受訪時表示，賴總統宣布恢復軍事審判，想要讓軍法官回到第一線，這件事情太突然也太震撼，我國在2013年爆發洪仲丘事件，洪家委任律師顧立雄曾說「絕對不允許軍法復辟」，如今遭到賴總統狠狠打了一把掌，未來還將由國防部負責溝通說明。

張啓楷也說，他要請問國防部長顧立雄，是否同意軍法再度復辟，還是會堅持當年的主張，目前軍法僅限縮在戰時範圍，「現在賴總統做這麼大的動作，難道已經不是承平社會，而是接近準戰爭的狀態嗎？」

張啓楷指出，南韓總統尹錫悅去年宣布戒嚴，民進黨立法院黨團發文支持，當時一度成為國際笑話，解決問題應該要尊重人權，選擇用民主自由的方式，而不是由總統大開倒車，好像慢慢進入戰爭時代，甚至是往戒嚴的方向前進，麻煩賴總統懸崖勒馬，不要讓人民感到不安。