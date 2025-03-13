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兩岸交流全面設下重重關卡 葛如鈞：勿畫紅線處理地緣政治

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立法院教育及文化委員會召委葛如鈞表示，不要用畫紅線的方式來處理地緣政治與兩岸交流。圖／聯合報系資料照片
國民黨立法院教育及文化委員會召委葛如鈞表示，不要用畫紅線的方式來處理地緣政治與兩岸交流。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統今天表示，在因應中國藉兩岸交流對台灣社會統戰滲透之威脅方面，教育、學術等交流案件之審查及管理，應本於「去政治化」、「去風險化」之原則，讓民間交流盡量單純化。國民黨立法院教育及文化委員會召委葛如鈞表示，不要用畫紅線的方式來處理地緣政治與兩岸交流。

葛如鈞表示，當全球都在拼經濟、拚和平、探討關稅，當全民都在關心急診醫護量能、台積電外移風險、經濟下行影響收入、青年就業創新等議題，賴政府還在搞仇恨、搞罷免、搞情勒，現在被人民看破手腳，當護國神山自己出走、非核家園神主牌要被破之際，馬上又回去搞抗中保台、堅壁清野，在黨內搞惡鬥，在島內找敵人。

葛如鈞說，社會要平安，教育要改革，不是靠意識型態就能治國，不要用畫紅線的方式來處理地緣政治與兩岸交流；是否該學學美國，也應該要多和鄰近國家對話，目前傳出美國總統川普正在規劃和大陸國家主席習近平生日會，這就是賴總統可以學習的對象，「咖啡會或珍奶會，都很好。」

葛如鈞呼籲，賴總統不要用意識型態搞國安、混淆教育的目的，現在還想要把言論自由的手伸進平民老百姓的生活中。他指出，近期網路社群瘋傳「我們都是台灣人，但我反綠」，就是一種民眾開始反對混亂治國，對抗意識型態領政的行動，請總統和民進黨多三思。

賴清德

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