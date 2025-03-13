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清查陸身分證政策惹議 賴總統：公務員說有機會對這塊土地表達愛心

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統今天在國安高層會議會後舉行記者會，針對「凝聚反併吞共識，因應中國統戰滲透」擬定戰略與做法發表談話。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統今天在國安高層會議會後舉行記者會，針對「凝聚反併吞共識，因應中國統戰滲透」擬定戰略與做法發表談話。記者潘俊宏／攝影

賴政府近日清查公務員有無持大陸身分證、護照、定居證及居住證，並要求進行具結，遭學者質疑有違憲之虞。賴清德總統今天表示，不少公務員反映，這項措施給他們機會，對這塊土地表達愛心。

賴總統今上午召開國安高層會議，主題是「凝聚反併吞共識，因應中國統戰滲透」，他也在國安高層會議結束後親上火線，發表敞廳談話。

媒體關注政府清查公務員是否持有大陸身分證爭議，賴總統表示，軍公教服公職，對國家有忠誠義務，特別是國家面對中國文攻武嚇、統戰滲透越來越嚴重時，政府對軍公教人員清查有其必要。他也強調，聽到有不少公務員反映，認為這項措施也是提供機會給他們，對這塊土地表達愛心。

此外，明天（14日）是中國大陸通過「反分裂國家法」滿20周年，陸方預計在北京人民大會堂舉辦「重要活動」。

對此，賴總統表示，不管明天中國舉辦何種活動由誰舉辦，都希望透過今天台灣的國安高層會議，政府各單位都能更加凝聚更積極的做法，也讓國人更進一步了解，中國不論他說什麼，併吞台灣、消滅中華民國的決心是不會改變的。

公務員 國安 賴清德

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