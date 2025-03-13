昔洪仲丘案促修法…賴總統宣布恢復軍事審判 洪慈庸發聲了

總統賴清德今天召開國安會議，會後宣布恢復軍事審判制度，當年促成軍事審判法修法的「洪仲丘事件」，洪仲丘之姊洪慈庸表示，軍審法當年的修法是為終止威權時期軍審留下的遺毒，如今賴清德總統要有條件針對「境外敵對勢力」重啟，配套務必要做足。

總統賴清德今天召開國安高層會議，會後召開記者會宣布，為因應國軍被中共滲透，檢討軍事審判法，恢復軍事審判制度，讓軍法官回到第一線，處理現役軍人洩密等軍事犯罪刑事案件，現役軍人觸犯軍事犯罪，將交由軍事審判。

前立委洪慈庸之弟洪仲丘，2013年7月3日，任陸軍義務役下士在禁閉室操練時死亡，引起社會關注，稱為「洪仲丘事件」。民間籌組「公民1985行動聯盟」發起公民運動，最後促使修正中華民國軍事審判法。洪仲丘事件當時促成軍事審判法修法，承平時期軍人審判從軍法體系部分移至司法體系。

洪慈庸今天表示，軍審法當年的修法是為了終止威權時期軍審留下的遺毒，如今賴清德總統要有條件針對「境外敵對勢力」重啟，配套務必要做足。

她說總統賴清德的「恢復軍審」，很多人問她看法，就如同2019年她曾對韓國瑜院長直指「台灣沒軍法」發表的看法一樣，她認為應該再次向大家重溫12年前軍審法修法的事實。

第一，事實面，「陸海空軍刑法」自1929年起實施，至今從未廢除，軍法一直存在；「軍事審判法」2013年三讀通過的結果，是軍人涉及刑事案件在非戰時回歸一般法院去做審理。

第二，當年的修法，是因為從威權時期以降，檢審不分與人權侵害不斷，已經累積了過多的冤案，卻從來沒有進行過有效的檢討。這與「軍隊管理現代化」是在同樣的趨勢之下發生的，目的之一，也包含是體質強健提升戰力。

第三，就她對現有資訊的了解，賴清德的宣布，在於「收買、洩密、滲透」的共諜案件，並與檢調司法機關協力處理「軍事犯罪」，而無普通刑事案件。

如果是涉及到外國軍事和情報力量介入、涉及我國重要國家安全，有重大的正當性和必要性，那未來也必須清楚框架軍事審判的適用範圍。

第四，依她了解，為了呼應當年修法的理由，此刻也會有配套的討論，包含，訂定軍事法官條例，軍事法院、軍事檢察署組織法等，但過往詬病的權力結構，包含「官官相護」問題如何解決？會不會因此與目的背道而馳？這仍是需要被解決的疑慮。

她說，謝謝大家的關心及詢問，雖然她已不在立委職務，不過她會持續關注。