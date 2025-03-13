賴清德下令建赴陸宗教交流揭露制度 李乾龍：是戒嚴了嗎？

賴清德總統今天國安會議後表示，兩岸交流要避免受中國政治干預及衍生國安風險，宗教等交流案件審查及管理，應以「去政治化」、「去風險化」為原則，並建立揭露制度。新北市先嗇宮董事長李乾龍表示，先嗇宮每年都會回山西謁祖，就像尋根之旅，前總統陳水扁也曾到大陸祭祖，兩岸宗教交流向來單純無政治考量，現今執政黨管東管西「難道是戒嚴了嗎？」

賴總統表示，兩岸交流要避免受中國政治干預及衍生國安風險。包括宗教、文化、學術、教育等交流案件之審查及管理，應本於「去政治化」、「去風險化」之原則，讓民間交流盡量單純化，符合推動健康有序交流的初衷；內政部也應建立宗教團體等公益組織赴中國交流的揭露制度，以防杜中國的干預與統戰。

「政府吃飽太閒。」李乾龍說，兩岸宗教交流本來都很單純，民間團體買了機票就能去，也都沒有向政府領取什麼補助，他舉三重先嗇宮為例，神農大帝每年都會到山西祖廟謁祖，他們的想法很簡單，就跟一般老百姓一樣也會想尋根問祖。

李乾龍說，事實上，不管藍綠，都有到大陸交流的經歷，前總統陳水扁也曾到大陸祭祖過。

李乾龍說，執政黨如今管東管西，對許多兩岸交流面向施加許多枷鎖，根本是變相鎖國，宗教是憲法賦予人民的基本權利，人民都有智慧，不會因為到大陸拜拜就被洗腦，難道現在又要回到戒嚴時代了嗎？

李乾龍認為，政府應該多注意國內經濟發展，而不是只針對其他瑣碎事物，這在民主政治國家來說，實在是管太多了。