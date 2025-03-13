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【重磅快評】賴清德的國安策略源自「國會大樓縱火案」？

聯合報／ 主筆室
賴清德總統今天舉行記者會，宣布全面檢討修正軍事審判法，恢復軍事審判制度讓軍法官站回第一線與檢調共同處理現役軍人軍事犯罪之刑事案件。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統今天舉行記者會，宣布全面檢討修正軍事審判法，恢復軍事審判制度讓軍法官站回第一線與檢調共同處理現役軍人軍事犯罪之刑事案件。記者潘俊宏／攝影

今天中午，總統府忽然宣布，將在下午發表「敞廳談話」，宣布今天的國安會議結論。結果在這場賴清德總統親自主持的敞廳談話上，賴總統親自宣布了「凝聚反併吞共識，因應中國統戰策略」的五大國安及統戰威脅，以及十七項因應策略。從內容來看，其影響之大，堪稱賴政府上台後之最；而兩岸政策之緊縮，也是前所罕見。

這「五大威脅」，其實無甚高論，大多是過去民進黨一再強調過的「反滲透」、「反認知作戰」和「抗中保台」。但在具體策略上，就顯得非常驚人。

其中最引人矚目的，是「檢討修正軍事審判法」，將2014年修正的軍事審判法、平時軍人犯罪也回歸法院審理，重新改為由軍事法院審判。其餘的，還包括緊縮兩岸交流、陸港澳人士來台、限制藝人大陸言論等。有人將之形容為「沒有戒嚴的戒嚴」，算是很中肯的分析。

不過最荒謬的，是觸發賴清德做出這「國安談話」、「十七項因應策略」的源頭，竟是這兩天的「亞亞在台灣」的直播風波。具有陸配身分的網紅亞亞，因為在直播時說要武統，結果被網紅八炯檢舉；接著，就是陸委會、內政部出手，要取消其居留權。然後，是今天賴總統的「十七項因應策略」。整套操作，一氣呵成，讓人目不暇給。

不過這番操作，也很容易令人想起二次大戰前德國的「納粹崛起史」。1933年2月27日，德國國會發生火災，經過「調查」，發現是荷蘭及建築工人范德呂伯所為。

范德呂伯是共產主義者，此前不久，才到德國。此一事件，隨即引發了連鎖反應。首先是當時德國總統簽署了「保護人民和國家的帝國總統令」，希特勒的納粹黨宣稱此事件是第三共產國際所策劃，德國共產黨被宣告為非法政黨。後來事件變成對左派政黨乃至所有政黨的迫害，本來也只是德國國會少數的納粹黨，一舉成為德國的獨裁政黨。

「亞亞在台灣」的直播內容，是不是在言論自由範圍內，有其討論空間；甚至於賴總統說的諸多「滲透」事件，也很難說不是事實。但這些背景，都無礙於民進黨「大砲打小鳥」、「借題發揮」的事實。而且此次的借題發揮，已經不只只是單一政策的影響，甚至是牽涉到對人權的妨礙。尤其是廢除平時軍審，正是當初民進黨引為自己「成績」事件，如今卻自打嘴巴，民進黨覺得人民都有健忘症嗎？

民進黨 賴清德

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