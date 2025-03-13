【重磅快評】賴清德的國安策略源自「國會大樓縱火案」？

今天中午，總統府忽然宣布，將在下午發表「敞廳談話」，宣布今天的國安會議結論。結果在這場賴清德總統親自主持的敞廳談話上，賴總統親自宣布了「凝聚反併吞共識，因應中國統戰策略」的五大國安及統戰威脅，以及十七項因應策略。從內容來看，其影響之大，堪稱賴政府上台後之最；而兩岸政策之緊縮，也是前所罕見。

這「五大威脅」，其實無甚高論，大多是過去民進黨一再強調過的「反滲透」、「反認知作戰」和「抗中保台」。但在具體策略上，就顯得非常驚人。

其中最引人矚目的，是「檢討修正軍事審判法」，將2014年修正的軍事審判法、平時軍人犯罪也回歸法院審理，重新改為由軍事法院審判。其餘的，還包括緊縮兩岸交流、陸港澳人士來台、限制藝人大陸言論等。有人將之形容為「沒有戒嚴的戒嚴」，算是很中肯的分析。

不過最荒謬的，是觸發賴清德做出這「國安談話」、「十七項因應策略」的源頭，竟是這兩天的「亞亞在台灣」的直播風波。具有陸配身分的網紅亞亞，因為在直播時說要武統，結果被網紅八炯檢舉；接著，就是陸委會、內政部出手，要取消其居留權。然後，是今天賴總統的「十七項因應策略」。整套操作，一氣呵成，讓人目不暇給。

不過這番操作，也很容易令人想起二次大戰前德國的「納粹崛起史」。1933年2月27日，德國國會發生火災，經過「調查」，發現是荷蘭及建築工人范德呂伯所為。

范德呂伯是共產主義者，此前不久，才到德國。此一事件，隨即引發了連鎖反應。首先是當時德國總統簽署了「保護人民和國家的帝國總統令」，希特勒的納粹黨宣稱此事件是第三共產國際所策劃，德國共產黨被宣告為非法政黨。後來事件變成對左派政黨乃至所有政黨的迫害，本來也只是德國國會少數的納粹黨，一舉成為德國的獨裁政黨。

「亞亞在台灣」的直播內容，是不是在言論自由範圍內，有其討論空間；甚至於賴總統說的諸多「滲透」事件，也很難說不是事實。但這些背景，都無礙於民進黨「大砲打小鳥」、「借題發揮」的事實。而且此次的借題發揮，已經不只只是單一政策的影響，甚至是牽涉到對人權的妨礙。尤其是廢除平時軍審，正是當初民進黨引為自己「成績」事件，如今卻自打嘴巴，民進黨覺得人民都有健忘症嗎？