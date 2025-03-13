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賴清德宣布恢復軍事審判 藍議員批：他只想滿足綠營需要

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員詹為元。圖／報系資料照
台北市議員詹為元。圖／報系資料照

總統賴清德今召開國安高層會議，會後記者會宣布，因應國軍被中共滲透，檢討軍事審判法，恢復軍事審判制度，讓軍法官回到第一線，處理現役軍人洩密等軍事犯罪刑事案件，現役軍人觸犯軍事犯罪，將交由軍事審判。藍營批評，賴清德只是想滿足綠營支持者的需要，暗示台灣內部有叛國分子，這其實是政治操作。

國民黨北市議員詹為元指出，軍事審判廢除後，回歸刑法體系已這麼多年，國人都已經適應，不管有沒有叛國、通敵，現在的刑法法庭和法律制度就可以審查，不會因為軍法官回來，有什麼不同，況且以判刑的專業度和經驗值，現在刑事庭法官優於軍法官。

詹為元指出，賴清德若認為通敵或叛國行為有重判的必要，可以修法，而不是透過記者會，說要恢復軍法，這種方式只是想滿足綠營支持者的需要，暗示台灣內部有叛國分子，其實某種程度還是一種政治操作，讓民進黨在大罷免過程中獲取政治紅利，但以賴清德一個總統的高度，不應該做這樣挑撥離間、讓台灣內部對立的事。

賴清德總統今天在國安高層會議會後舉行記者會，將全面檢討修正軍事審判法，恢復軍事審判制度讓軍法官站回第一線與檢調共同處理現役軍人軍事犯罪之刑事案件。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統今天在國安高層會議會後舉行記者會，將全面檢討修正軍事審判法，恢復軍事審判制度讓軍法官站回第一線與檢調共同處理現役軍人軍事犯罪之刑事案件。記者潘俊宏／攝影

國安 賴清德 軍人

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