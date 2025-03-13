賴清德宣布恢復軍事審判 藍議員批：他只想滿足綠營需要

總統賴清德今召開國安高層會議，會後記者會宣布，因應國軍被中共滲透，檢討軍事審判法，恢復軍事審判制度，讓軍法官回到第一線，處理現役軍人洩密等軍事犯罪刑事案件，現役軍人觸犯軍事犯罪，將交由軍事審判。藍營批評，賴清德只是想滿足綠營支持者的需要，暗示台灣內部有叛國分子，這其實是政治操作。

國民黨北市議員詹為元指出，軍事審判廢除後，回歸刑法體系已這麼多年，國人都已經適應，不管有沒有叛國、通敵，現在的刑法法庭和法律制度就可以審查，不會因為軍法官回來，有什麼不同，況且以判刑的專業度和經驗值，現在刑事庭法官優於軍法官。