快訊

首次發生！1252戶「扣款未吐鈔」原因曝 中華郵政： 明天前回沖完畢

昔洪仲丘案促修法…賴總統宣布恢復軍事審判 洪慈庸發聲

獨／葬送心血！全國專題競賽老師漏交文件失格 恐影響升學惹怒學生

賴清德宣布恢復軍事審判 藍委：自證當年推動廢除傷害國安

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
賴清德總統今天在國安高層會議會後舉行記者會，將全面檢討修正軍事審判法，恢復軍事審判制度讓軍法官站回第一線與檢調共同處理現役軍人軍事犯罪之刑事案件。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統今天在國安高層會議會後舉行記者會，將全面檢討修正軍事審判法，恢復軍事審判制度讓軍法官站回第一線與檢調共同處理現役軍人軍事犯罪之刑事案件。記者潘俊宏／攝影

賴清德總統今天宣布，在因應中國對國軍的滲透及間諜活動之威脅方面，將全面檢討修正「軍事審判法」，恢復軍事審判制度；未來現役軍人觸犯陸海空軍刑法之軍事犯罪案例，將交由軍事法院審判。國民黨立委批評，賴清德自己證明，當年推動廢除軍審，根本是傷害國安

不具名國民黨立委表示，當年民進黨大肆批評軍事審判制度，稱其黑箱作業、違反人權，推動廢除，結果現在賴清德卻要全面檢討修正、恢復軍事審判，這不是時空錯亂，什麼才是？更諷刺的是，賴清德自己證明，當年推動廢除軍審，根本是傷害國安。

國民黨立委指出，廢軍審後，現役軍人違法都交給普通司法處理，讓國軍軍紀管理漏洞百出，影響部隊運作，如今卻又要回頭修法，還說是為了因應中共滲透。他質疑，當年民進黨廢軍審時，難道沒有考慮過這些國安風險？還是，只因為執政了，就能輕描淡寫帶過過去的錯誤？

藍委批評，恢復軍審前，民進黨應當要先為當年道歉。當年「軍審違人權」的民進黨，如今變成「軍審保國安」，完全自證過去決策荒謬。民進黨的標準，果然永遠只有一個，「自己做的，才叫對的！」

國安 賴清德

延伸閱讀

賴清德：落實公職赴陸交流揭露制度 宗教團體也要建立

因應中國統戰滲透 賴清德國安會議後表示恢復軍事審判

轉發央視台灣必歸 賴清德：強化藝人在陸發展輔導與管理

賴清德：中國是台灣境外的敵對勢力

相關新聞

整理包／反滲透！賴總統國安記者會談話 五大重點

陸配「亞亞在台灣」因鼓吹武統論、現退役軍人遭中共滲透等情事頻傳，賴清德總統今天11點召開國安高層會議，會後發表談話，宣布恢復軍事審判、軍法官回到第一線、反併吞，談話五大重點如下。...

因應反滲透 賴清德總統將恢復軍審全文一次看

陸配「亞亞在台灣」因鼓吹武統論、現退役軍人遭中共滲透等情事頻傳，賴清德總統今天11時召開國安高層會議，他在會後發表敞廳談...

賴清德：落實公職赴陸交流揭露制度 宗教團體也要建立

賴清德總統今在國安高層會議後舉行記者會，提出台灣當前所面對的5大國安及統戰威脅以及17項因應策略，其中包括，落實中央及地...

藝人唱和中共 賴總統喊話：要珍惜台灣土地曾生養他們

台灣藝人於微博轉發央視「中國台灣省」貼文，總統賴清德今天說，台灣藝人在中國發展事業，在中國壓力之下的確有不容易地方，但他...

賴總統宣布恢復軍審 「洪仲丘案」律師邱顯智反對：恐造成冤案

總統賴清德今天召開國安會議，會後宣布恢復軍事審判制度，當年促成軍事審判法修法的「洪仲丘事件」，律師邱顯智是參與的律師之一...

批賴清德恢復軍審冒進 林郁方：難道蕭美琴對政策沒有影響力？

賴總統召開國安高層會議，會後親自宣布採取一系列嚴查中國對台滲透的政策。前立委林郁方表示，賴政府近來的行為，明顯為了國內的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。