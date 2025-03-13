賴清德宣布恢復軍事審判 藍委：自證當年推動廢除傷害國安

賴清德總統今天宣布，在因應中國對國軍的滲透及間諜活動之威脅方面，將全面檢討修正「軍事審判法」，恢復軍事審判制度；未來現役軍人觸犯陸海空軍刑法之軍事犯罪案例，將交由軍事法院審判。國民黨立委批評，賴清德自己證明，當年推動廢除軍審，根本是傷害國安。

不具名國民黨立委表示，當年民進黨大肆批評軍事審判制度，稱其黑箱作業、違反人權，推動廢除，結果現在賴清德卻要全面檢討修正、恢復軍事審判，這不是時空錯亂，什麼才是？更諷刺的是，賴清德自己證明，當年推動廢除軍審，根本是傷害國安。

國民黨立委指出，廢軍審後，現役軍人違法都交給普通司法處理，讓國軍軍紀管理漏洞百出，影響部隊運作，如今卻又要回頭修法，還說是為了因應中共滲透。他質疑，當年民進黨廢軍審時，難道沒有考慮過這些國安風險？還是，只因為執政了，就能輕描淡寫帶過過去的錯誤？

藍委批評，恢復軍審前，民進黨應當要先為當年道歉。當年「軍審違人權」的民進黨，如今變成「軍審保國安」，完全自證過去決策荒謬。民進黨的標準，果然永遠只有一個，「自己做的，才叫對的！」