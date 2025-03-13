獨／「拘留室變儲藏室」軍法停擺逾10年 軍檢拘留室曝光

賴清德總統今天主持國安高層會議後宣布，將全面檢討修正「軍事審判法」，將恢復軍事審判制度，讓軍法官回到第一線；我國軍審制度從洪仲丘案發生後，移交普通地檢署、法偵審，軍法體系停擺10年，本報曾至軍事最高檢察署採訪，因無人犯留置需求，「拘留室已變儲藏室」。

軍事審判法修法前，軍法官分為軍事檢察官、軍事審判官，兩者角色相當於部隊中的檢察官、法官，如今隨著軍法移交一般司法機關，軍法官已不需像修法前，執行調查與審判的工作。

位於高雄左營的「國防部最高軍事法院檢察署」，是全國最高的軍檢機構，但隨著軍法官工作性質的改變，內部的軍事法庭，已被約詢室取代，內部擺著簡單的電腦、桌椅，少了當年法庭的權威式格局。

本報曾至最高軍事檢察署採訪，該大樓新穎氣派，設備、約巡室等硬體比照一般地檢署，因屬於和平時期，軍人犯罪均由普通地檢署、法院偵查、審理，該署並未辦理偵查業務，雖該署地下室設有拘留室，但軍法體系停擺10年，無人犯留置需求，本報當時採訪時，閒置的拘留室已成了部隊庫房。

國軍現在仍有軍法官一職，在國軍旅級以上單位擔任法制人員，硬性的武獲法務審查、法紀調查、軍事行動法制審核，軟性的官兵、眷屬法律諮詢、官兵權益保障等，就連部隊的毒品防制，都是這群法制官的工作項目，任務多元，接觸面廣，也是落實軍職的依法行政，僅演習時會擬真開設「戰時軍事法庭」。

為了讓軍法官具備民間司法專業，立法院於2017年修正法院組織法，讓具軍法官資格3年以上者，可借調至各地檢署辦理檢察事務官事務，幾年來，已辦理多梯次，以高雄地區地檢署來說，雄檢目前有借調1名軍法官、橋檢有2名，協助地檢署執行偵查業務。