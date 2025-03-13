賴清德：落實公職赴陸交流揭露制度 宗教團體也要建立

賴清德總統今在國安高層會議後舉行記者會，提出台灣當前所面對的5大國安及統戰威脅以及17項因應策略，其中包括，落實中央及地方各級公職人員赴陸交流，以及內政部應建立宗教團體等公益組織赴陸交流之揭露制度，以防杜中國的干預與統戰。

因應中國藉兩岸交流對台灣社會統戰滲透的威脅，賴總統指出，鑑於赴中國旅行風險愈來愈高，相關機關要提高國人赴中國旅遊風險意識，持續加強公眾溝通，並落實各種登錄制度，減少赴中國旅行的可能意外及風險。

賴總統並指示，落實中央及地方各級公職人員赴中國交流的揭露制度，從行政官員到民意代表，從立法委員到村里長，皆應將交流資訊公開化、透明化，以向國民負責。內政部也應建立宗教團體等公益組織赴中國交流之揭露制度，以防杜中國的干預與統戰。

在對陸人士來台交流風險管理方面，賴總統表示，中國人士來台的審查及許可，應以「進行正常兩岸交流，以及對等尊嚴的官方互動」為範圍，並應將兩岸情勢變化等相關因素納入考量。同時，應嚴格限制具有統戰背景的中國人士來台，以及禁止中國人士來台進行具統戰性質的活動。

賴總統表示，兩岸交流要避免受中國政治干預及衍生國安風險。包括宗教、文化、學術、教育等交流案件之審查及管理，應本於「去政治化」、「去風險化」原則，讓民間交流盡量單純化，符合推動健康有序交流的初衷。