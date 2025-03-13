快訊

整理包／反滲透！賴總統國安記者會談話 五大重點

因應反滲透…賴總統將恢復軍事審判制度 全文一次看

因應中國統戰滲透 賴清德國安會議後表示恢復軍事審判

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
賴清德總統今天在國安高層會議會後舉行記者會，將全面檢討修正軍事審判法，恢復軍事審判制度讓軍法官站回第一線與檢調共同處理現役軍人軍事犯罪之刑事案件。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統今天在國安高層會議會後舉行記者會，將全面檢討修正軍事審判法，恢復軍事審判制度讓軍法官站回第一線與檢調共同處理現役軍人軍事犯罪之刑事案件。記者潘俊宏／攝影

中國大陸通過《反分裂國家法》明將滿20周年，賴清德總統今召開國安高層會議，針對「凝聚反併吞共識，因應中國統戰滲透」擬定多項做法親上火線發表談話，賴清德表示，政府將針對台灣當前所面對的五大國安及統戰威脅提出17項因應策略，包括恢復軍事審判制度讓軍法官站回第一線與檢調共同處理現役軍人軍事犯罪之刑事案件。

賴清德表示，中國多年來持續擴大對台灣的融合發展策略，採取的各種手段已是我國滲透法所定義的「境外敵對勢力」，我們沒有選擇，必須採取更積極的作為，其中因應中國對國軍的滲透及間諜活動威脅，將全面檢討修正「軍事審判法」，恢復軍事審判制度，讓軍法官回到第一線，與檢調司法機關協力處理現役軍人涉犯叛亂、利敵、洩密、廢弛職務、抗命等軍事犯罪刑事案件。

賴清德總統今天在國安高層會議會後舉行記者會，將全面檢討修正軍事審判法，恢復軍事審判制度讓軍法官站回第一線與檢調共同處理現役軍人軍事犯罪之刑事案件。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統今天在國安高層會議會後舉行記者會，將全面檢討修正軍事審判法，恢復軍事審判制度讓軍法官站回第一線與檢調共同處理現役軍人軍事犯罪之刑事案件。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統今天在國安高層會議會後親自舉行記者會，針對「凝聚反併吞共識，因應中國統戰滲透」擬定戰略與做法發表談話，副總統蕭美琴（左）與國安會秘書長吳釗燮陪同出席。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統今天在國安高層會議會後親自舉行記者會，針對「凝聚反併吞共識，因應中國統戰滲透」擬定戰略與做法發表談話，副總統蕭美琴（左）與國安會秘書長吳釗燮陪同出席。記者潘俊宏／攝影

國安 賴清德 軍人

延伸閱讀

昨是今非又一例！民進黨昔主取消軍事審判 賴清德轉彎恢復

轉發央視台灣必歸 賴清德：強化藝人在陸發展輔導與管理

賴清德：中國是台灣境外的敵對勢力

傅崑萁問「當阿嬤嗎」掀熱議 主計長陳淑姿來頭不簡單

相關新聞

整理包／反滲透！賴總統國安記者會談話 五大重點

陸配「亞亞在台灣」因鼓吹武統論、現退役軍人遭中共滲透等情事頻傳，賴清德總統今天11點召開國安高層會議，會後發表談話，宣布恢復軍事審判、軍法官回到第一線、反併吞，談話五大重點如下。...

因應反滲透 賴清德總統將恢復軍審全文一次看

陸配「亞亞在台灣」因鼓吹武統論、現退役軍人遭中共滲透等情事頻傳，賴清德總統今天11時召開國安高層會議，他在會後發表敞廳談...

賴清德：落實公職赴陸交流揭露制度 宗教團體也要建立

賴清德總統今在國安高層會議後舉行記者會，提出台灣當前所面對的5大國安及統戰威脅以及17項因應策略，其中包括，落實中央及地...

獨／「拘留室變儲藏室」軍法停擺逾10年 軍檢拘留室曝光

賴清德總統今天主持國安高層會議後宣布，將全面檢討修正「軍事審判法」，將恢復軍事審判制度，讓軍法官回到第一線；我國軍審制度...

賴總統宣布恢復軍事審判 國防部下午4時記者會說明

總統賴清德今天說，為因應中國對國軍的滲透及間諜活動威脅，全面檢討修正「軍事審判法」，恢復軍事審判制度。國防部預計下午4時...

昨是今非又一例！民進黨昔主取消軍事審判 賴清德轉彎恢復

我國自2013年7月發生「洪仲丘事件」後，同年8月在社會輿論壓力下，修法令軍事審判回歸普通司法體系，令軍審「名存實不在」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。