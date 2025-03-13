因應中國統戰滲透 賴清德國安會議後表示恢復軍事審判

中國大陸通過《反分裂國家法》明將滿20周年，賴清德總統今召開國安高層會議，針對「凝聚反併吞共識，因應中國統戰滲透」擬定多項做法親上火線發表談話，賴清德表示，政府將針對台灣當前所面對的五大國安及統戰威脅提出17項因應策略，包括恢復軍事審判制度讓軍法官站回第一線與檢調共同處理現役軍人軍事犯罪之刑事案件。

賴清德表示，中國多年來持續擴大對台灣的融合發展策略，採取的各種手段已是我國滲透法所定義的「境外敵對勢力」，我們沒有選擇，必須採取更積極的作為，其中因應中國對國軍的滲透及間諜活動威脅，將全面檢討修正「軍事審判法」，恢復軍事審判制度，讓軍法官回到第一線，與檢調司法機關協力處理現役軍人涉犯叛亂、利敵、洩密、廢弛職務、抗命等軍事犯罪刑事案件。 賴清德總統今天在國安高層會議會後舉行記者會，將全面檢討修正軍事審判法，恢復軍事審判制度讓軍法官站回第一線與檢調共同處理現役軍人軍事犯罪之刑事案件。記者潘俊宏／攝影 賴清德總統今天在國安高層會議會後親自舉行記者會，針對「凝聚反併吞共識，因應中國統戰滲透」擬定戰略與做法發表談話，副總統蕭美琴（左）與國安會秘書長吳釗燮陪同出席。記者潘俊宏／攝影