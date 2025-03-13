昨是今非又一例！民進黨昔主取消軍事審判 賴清德轉彎恢復

我國自2013年7月發生「洪仲丘事件」後，同年8月在社會輿論壓力下，修法令軍事審判回歸普通司法體系，令軍審「名存實不在」，當時在野的民進黨大力疾呼推動。然而賴清德總統今主持國安高層會議，卻宣布全面檢討修正「軍事審判法」並恢復軍審制度。

我國取消非戰時軍審，因洪仲丘事件而起。義務役士官洪仲丘預定於2013年7月6日退伍，卻在7月4日死亡，洪仲丘生前疑遭霸凌，國防部在同年7月15日公布行政調查報告，指陸軍第六軍團指揮部及陸軍裝甲第542旅、陸軍機械化步兵第269旅均有違失，禁閉程序有瑕疵。

在輿論壓力下，2013年8月6日立法院三讀通過修正「軍事審判法」第1條、第34條和第237條。現役軍人非戰時，觸犯「陸海空軍刑法」的長官凌虐部屬罪，以強暴、脅迫、恐嚇或其他不正方法阻撓部屬請願，以及犯殺人、性侵害等罪者，將移至一般司法機關追訴、處罰。至於凌虐罪、不應懲罰而懲罰罪、阻撓部屬陳情罪等案，自軍審法公告生效後，從軍法機關移轉到一般司法機構偵辦。

在修法通過後，時任民進黨立委蕭美琴表示，洪仲丘的犧牲，雖不是在外抗強敵的戰場上，是在軍法改革及爭取軍中人權的戰場上。希望在修法之後，讓軍人用生命守護台灣的安全及民主的同時，他們的生命及權益也同樣能受到憲法、獨立司法制度精神的保障；這不是在削弱軍力，而是強化軍中人權、法治及獨立審判的憲法精神。

時任民進黨立委林佳龍針對洪仲丘事件，主張軍審回歸一般司法審判。他說，經由洪仲丘案發現，台灣有許多不需經由軍法機關追訴及審判的犯罪行為，都被放進軍事審判的黑箱中，但人民無法信賴軍事檢察及審判機關具備獨立性及公正性。

2013年8月7日，民進黨中常會邀請當時的律師顧立雄，專題演講「軍中人權與軍事審判之後續變革」，時任民進黨發言人林俊憲會後轉述，民進黨認為，軍事審判移轉到司法審判，不代表一般的司法審判素質會較好，而是至少比較起來，一般正常司法審判的獨立性高，又可受到外部監督。

賴總統本人也曾於2019年4月21日，針對時任高雄市長韓國瑜稱「台灣軍隊沒有軍法，就像『太監穿西裝』」，批韓「引喻失當」，韓可能認為軍法很重要，但對國軍而言，對國家的忠誠度、使命感及國軍自身的榮譽感也非常重要，應強調激勵國軍士氣這部分，保家衛國發揮戰鬥力應會更強。雖然國軍於平時不適用軍法，但戰時就適用軍法，應沒有韓所擔心的問題。

不過，對比賴總統過去強調激勵國軍士氣的說法，賴總統於今日宣布恢復軍審的說法，立場顯不一致。他說，在許多場合，不少國人向他表達憂慮，有現役、退役軍人被中國收買，出賣情報，甚至組建武裝力量，計畫傷害自己的國家和國人。