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整理包／反滲透！賴總統國安記者會談話 五大重點

因應反滲透…賴總統將恢復軍事審判制度 全文一次看

轉發央視台灣必歸 賴清德：強化藝人在陸發展輔導與管理

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
賴清德總統今天在國安高層會議會後舉行記者會，將全面檢討修正軍事審判法，恢復軍事審判制度讓軍法官站回第一線。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統今天在國安高層會議會後舉行記者會，將全面檢討修正軍事審判法，恢復軍事審判制度讓軍法官站回第一線。記者潘俊宏／攝影

台灣藝人於中國大陸社群微博頁面，轉發央視「台灣必歸」貼文。賴清德總統今天表示，將強化影藝從業人員在中國發展的輔導與管理。主管機關應提供影藝人員在中國發展的言行應注意事項，明確涉及危害國家尊嚴相關言行的查處範圍。

賴清德總統今在國安高層會議後舉行記者會，針對台灣當前面對的五大國安及統戰威脅，提出十七項因應策略。

賴總統表示，最近，在許多場合，不少國人向我表達同樣的憂慮。有藝文工作者為了個人事業上的利益，不惜配合北京的指令，說自己的國家不是國家。很多人憂心，我們的國家，還有得來不易的自由和民主，共同打造的繁榮進步，將因這些統戰操弄一點一點流失。

賴總統指示，未來將強化影藝從業人員在中國發展的輔導與管理。主管機關應提供影藝人員在中國發展之言行應注意事項，並明確涉及危害國家尊嚴相關言行的查處範圍，避免中國施壓我影藝人員表態或作出危害國家尊嚴之言行。

賴總統表示，為遏制中國藉文化統戰削弱台灣主體性，行政院應研擬提升本土文化產業競爭力方案，加強輔導及獎勵國內影視及文創產業深化民主文化創作優勢、提升國際競爭力，並鼓勵對台灣本土歷史文化的研究。

國安 統戰

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