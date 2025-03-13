賴清德：中國是台灣境外的敵對勢力

賴清德總統今（13日）在總統府表示，根據多年來中國對台灣的文攻武嚇與統戰滲透，完全符合反滲透法的定義，中國是台灣境外的敵對勢力。

賴總統召開國安高層會議，因應中國統戰滲透，在會後答覆記者詢問時，回應台灣藝人在中國壓力之下發表的相關言論，他說，在中國發展事業的藝人有不容易的地方，呼籲這些藝人要尊重國家利益、台灣這塊土地上人民的感情，也要珍惜曾經生養他們的這塊土地。

另外，近日有中國籍配偶在網路上發表武統台灣的言論，遭撤銷在台居留許可，賴總統表示，鼓吹戰爭、仇恨和強暴罪行，傷害自己的國家和國人，不是言論自由，是聯合國公約所明確規範的犯罪行為，做出傷害國家利益與人民利益的言論，是不被這個土地上的國人所接受。

賴總統重申中華民國和中華人民共和國互不隸屬，稱中國為境外敵對勢力。

賴總統表示，台灣是民主國家，作為區域負責任的一員，台灣從來不會是升高局勢的一方，而是致力於區域穩定的力量。

賴總統引述反滲透法定義， 境外敵對勢力指的是與我國交戰、武力對峙、主張以非和平手段危害我國主權的國家、政治實體或者團體；他說，「根據多年來中國對台灣的文攻武嚇、統戰滲透，可以清楚看得出來，完全符合反滲透法的定義。中國是台灣境外的敵對勢力。」