整理包／反滲透！賴總統國安記者會談話 五大重點

陸配「亞亞在台灣」因鼓吹武統論、現退役軍人遭中共滲透等情事頻傳，賴清德總統今天11點召開國安高層會議，會後發表談話，宣布恢復軍事審判、軍法官回到第一線、反併吞，談話五大重點如下。

1、恢復軍事審判制度

背景：大陸透過核發護照，申辦居住證等企圖讓台灣混淆國家認同，把兩岸交流視為統戰管道，削弱敵我意識，架空公權力；中共還擴大對台灣融合發展策略，台商在中國投資、青年赴中國發展，竊取關鍵技術，影響經濟安全跟台灣青年風險，這是反滲透法境外敵對勢力

策略：為因應國軍被中共滲透，檢討軍事審判法，恢復軍事審判制度，讓軍法官回到第一線，處理現役軍人洩密等軍事犯罪刑事案件，現役軍人觸犯軍事犯罪，將交由軍事審判。

手段：進行相關配套改革，包括訂定「軍法官人事條例」及軍事法院、軍事檢察署組織法等，完成全部規劃及討論定案後，由國防部向社會作完整說明及溝通。

為有效遏制現役及退役軍人各種嚴重打擊國軍士氣的爭議言行，國防部須研擬在陸海空軍刑法增訂「對敵人效忠表示」之處罰，並修正對於領取退除給與人員之相關規範，以有效維護軍隊的紀律

2、反併吞

台灣社會最大共識，就是捍衛民主、維護主權、維持我們民主自由的生活方式，堅決反對台灣被中國所併吞。

策略：國安會、國防部及行政團隊要全力推動「和平四大支柱行動方案」，展現全國上下一致反對中國併吞台灣的全民共識與堅定決心。

國安會、外交部擬定行動計畫，透過與友盟國家的合作，向全世界宣達我們反對中國併吞台灣的國家意志與社會共識，反制中國意圖在國際社會消滅台灣、矮化台灣主權的野心作為。

3、混淆國家認同威脅

策略一：內政部、陸委會等相關機關就國人同胞申請中國涉及身分認定的各種證件，包括：護照、身分證、定居證、居住證等，持續進行必要的清查及管理，尤其是對國家有忠誠義務的軍公教人員，以嚴防並遏制中國藉「融合發展」為名，進一步採取試圖扭曲我國人對國家認同的統戰操作。

策略二：對中國人士及港澳人士歸化及融入台灣社會，在兼顧台灣社會發展及個人權益下，須有更多國安考量：原籍中國人士申請來台定居，應確實依照我國法律放棄中國戶籍與護照，不能兼具雙重身分。有關香港及澳門人士申請來台定居、居留等相關制度，將增列長期居留規定，以符合實際需要。

4、兩岸交流統戰滲透威脅

策略一：相關機關要提高國人赴中國旅遊風險意識，持續加強公眾溝通，並落實各種登錄制度，以減少赴中國旅行的可能意外及風險。

策略二：應落實中央及地方各級公職人員赴中國交流的揭露制度，從行政官員到民意代表，從立法委員到村里長，皆應將交流資訊公開化、透明化，以向國民負責。內政部也應建立宗教團體等公益組織赴中國交流之揭露制度，以防杜中國的干預與統戰。

策略三：對中國人士來台交流進行風險管理：中國人士來台之審查及許可，應以進行正常兩岸交流，以及對等尊嚴的官方互動為範圍，並應將兩岸情勢變化等相關因素納入考量。

應嚴格限制具有統戰背景的中國人士來台，以及禁止中國人士來台進行具統戰性質之活動。

策略四：兩岸交流要避免受中國政治干預及衍生國安風險。包括宗教、文化、學術、教育等交流案件之審查及管理，應本於「去政治化」、「去風險化」之原則，讓民間交流盡量單純化，符合推動健康有序交流的初衷。

策略五：為遏制中國藉文化統戰削弱台灣主體性，行政院應研擬提升本土文化產業競爭力方案，加強輔導及獎勵國內影視及文創產業深化民主文化創作優勢、提升國際競爭力，並鼓勵對台灣本土歷史文化的研究。

策略六：強化影藝從業人員在中國發展的輔導與管理。主管機關應提供影藝人員在中國發展之言行應注意事項，並明確涉及危害國家尊嚴相關言行之查處範圍，以避免中國施壓我影藝人員表態或作出危害國家尊嚴之言行。

策略七：相關主管機關應採取積極有效作為，防止中國透過網路、應用程式、AI等工具，對台灣進行認知作戰及危害資安。

策略八：為落實以上各項措施，請主管機關應全面檢視現行相關行政命令、措施、解釋令等，完備相關執法規定；若仍有不足，應進一步強化法治提出國家安全法、反滲透法、兩岸關係條例、港澳條例、資通安全管理法等之修正案，並加強社會溝通，盡速落實。

5、 反台商、台青威脅

策略一：國安會會同行政部門，就兩岸經貿所涉及的人流、物流、金流及技術，進行必要、有序的調整，以強化經濟安全，有力應對中國對台經貿統戰及經濟脅迫。

策略二：教育部會同陸委會、經濟部等相關機關，全面深化青年學子對中國的識讀教育，以及對兩岸交流應有的認知。