快訊

整理包／反滲透！賴總統國安記者會談話 五大重點

因應反滲透…賴總統將恢復軍事審判制度 全文一次看

賴清德：兩岸經貿人流、物流、金流及技術 將必要調整

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
總統府13日上午11點召開國安高層會議，賴總統也隨後立即發表談話。圖／聯合報系資料照片
總統府13日上午11點召開國安高層會議，賴總統也隨後立即發表談話。圖／聯合報系資料照片

總統府13日上午11點召開國安高層會議，賴總統也隨後立即發表談話，針對台商與台清赴陸創業發展，將本於「強本固台、風險管理」原則，就兩岸經貿所涉及的人流、物流、金流及技術，進行必要、有序的調整，以強化經濟安全。

總統府指出今日主軸為討論「凝聚反併吞共識，因應中國統戰滲透」，賴總統談話時提到，最近，在許多場合，不少國人向我表達同樣的憂慮。他們看到，有現役、退役軍人被中國收買，出賣情報，甚至組建武裝力量，計畫傷害自己的國家和國人。

賴總統說，也有藝文工作者，為了個人事業上的利益，不惜配合北京的指令，說自己的國家不是國家。他們也看到，中國官媒用來挑弄台灣內部對立的訊息，總是很快的被特定管道傳播。有人甚至以協助中國官媒錄製統戰節目為業，散播民主無用、疑美疑軍，操弄分化和對立。很多人憂心，我們的國家，還有得來不易的自由和民主，共同打造的繁榮進步，將因為這些統戰操弄，一點一點流失。

其中在兩岸經貿交流上，賴總統說，因應中國藉「融合發展」吸引台商、台青之威脅方面，請國安會會同行政部門，基於「台灣優先」及「立足台灣、布局全球」之經貿戰略，就台灣與中國的經貿關係，進行策略性的結構調整；並本於「強本固台、風險管理」原則，就兩岸經貿所涉及的人流、物流、金流及技術，進行必要、有序的調整，以強化經濟安全，有力應對中國對台經貿統戰及經濟脅迫。

其次，賴總統也說，請教育部會同陸委會、經濟部等相關機關，全面深化青年學子對中國的識讀教育，以及對兩岸交流應有的認知，同時也要廣泛宣導國內青年就業創業的各種機制，提供充分資訊及協助，讓青年學子對國家願景更有信心，更積極投入建設及發展台灣的行列。

國安會 教育部

延伸閱讀

因應反滲透 賴清德總統將恢復軍審全文一次看

賴總統：將「恢復軍事審判」制度 軍法官回到第一線

帛琉總統邀川普一同浮潛 親眼見證氣候變遷影響

政策性紓困振興等政府發放平台 數發部第2季建置完成

相關新聞

整理包／反滲透！賴總統國安記者會談話 五大重點

陸配「亞亞在台灣」因鼓吹武統論、現退役軍人遭中共滲透等情事頻傳，賴清德總統今天11點召開國安高層會議，會後發表談話，宣布恢復軍事審判、軍法官回到第一線、反併吞，談話五大重點如下。...

因應反滲透 賴清德總統將恢復軍審全文一次看

陸配「亞亞在台灣」因鼓吹武統論、現退役軍人遭中共滲透等情事頻傳，賴清德總統今天11時召開國安高層會議，他在會後發表敞廳談...

賴清德：落實公職赴陸交流揭露制度 宗教團體也要建立

賴清德總統今在國安高層會議後舉行記者會，提出台灣當前所面對的5大國安及統戰威脅以及17項因應策略，其中包括，落實中央及地...

獨／「拘留室變儲藏室」軍法停擺逾10年 軍檢拘留室曝光

賴清德總統今天主持國安高層會議後宣布，將全面檢討修正「軍事審判法」，將恢復軍事審判制度，讓軍法官回到第一線；我國軍審制度...

賴總統宣布恢復軍事審判 國防部下午4時記者會說明

總統賴清德今天說，為因應中國對國軍的滲透及間諜活動威脅，全面檢討修正「軍事審判法」，恢復軍事審判制度。國防部預計下午4時...

昨是今非又一例！民進黨昔主取消軍事審判 賴清德轉彎恢復

我國自2013年7月發生「洪仲丘事件」後，同年8月在社會輿論壓力下，修法令軍事審判回歸普通司法體系，令軍審「名存實不在」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。