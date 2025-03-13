賴清德：兩岸經貿人流、物流、金流及技術 將必要調整

總統府13日上午11點召開國安高層會議，賴總統也隨後立即發表談話，針對台商與台清赴陸創業發展，將本於「強本固台、風險管理」原則，就兩岸經貿所涉及的人流、物流、金流及技術，進行必要、有序的調整，以強化經濟安全。

總統府指出今日主軸為討論「凝聚反併吞共識，因應中國統戰滲透」，賴總統談話時提到，最近，在許多場合，不少國人向我表達同樣的憂慮。他們看到，有現役、退役軍人被中國收買，出賣情報，甚至組建武裝力量，計畫傷害自己的國家和國人。

賴總統說，也有藝文工作者，為了個人事業上的利益，不惜配合北京的指令，說自己的國家不是國家。他們也看到，中國官媒用來挑弄台灣內部對立的訊息，總是很快的被特定管道傳播。有人甚至以協助中國官媒錄製統戰節目為業，散播民主無用、疑美疑軍，操弄分化和對立。很多人憂心，我們的國家，還有得來不易的自由和民主，共同打造的繁榮進步，將因為這些統戰操弄，一點一點流失。

其中在兩岸經貿交流上，賴總統說，因應中國藉「融合發展」吸引台商、台青之威脅方面，請國安會會同行政部門，基於「台灣優先」及「立足台灣、布局全球」之經貿戰略，就台灣與中國的經貿關係，進行策略性的結構調整；並本於「強本固台、風險管理」原則，就兩岸經貿所涉及的人流、物流、金流及技術，進行必要、有序的調整，以強化經濟安全，有力應對中國對台經貿統戰及經濟脅迫。

其次，賴總統也說，請教育部會同陸委會、經濟部等相關機關，全面深化青年學子對中國的識讀教育，以及對兩岸交流應有的認知，同時也要廣泛宣導國內青年就業創業的各種機制，提供充分資訊及協助，讓青年學子對國家願景更有信心，更積極投入建設及發展台灣的行列。